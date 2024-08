Aura Cristina Geithner revela sorprendente anécdota que vivió con Shakira: “Wow”

Aura Cristina Geithner es una de las actrices y cantantes más reconocidas de Colombia. Conocida por sus papeles en telenovelas como La potra zaina, Gata salvaje y Primate.

Geithner a lo largo de su carrera, ha participado en más de 20 telenovelas, series y películas. Asimismo, incursionó en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

Recientemente, estuvo en una entrevista en la que relató una experiencia que vivió con Shakira y el papá de la cantante. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos lo que dijo a la audiencia.

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @crissgeithner

¿Qué pasó con Aura Cristina Geithner y Shakira?

Durante una reciente entrevista en el programa Los Impresentables de Los 40, Aura Cristina conversó con Valentina Taguado. En esta ocasión, se quiso verificar una información que había llegado a la emisora.

“¿Es verdad que cuando estabas haciendo La Potra Zaina se acercó el papá de Shakira y te dijo ‘mi hija te admira, mi hija está persiguiendo su sueño’?”, preguntó la locutora.

La actriz manifestó asombro al descubrir que la presentadora estaba al tanto de los hechos y quiso compartir detalles de lo que había sucedido.

“Si, lo hicimos en el año 94, ella estaba preparando su álbum de Pies Descalzos, todavía no era la Shakira que es hoy, majestuosa, amigable, trabajadora, talentosa”, comenzó relatando Geithner.

“Recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el aeropuerto y el papá, muy querido se me acercó, yo estaba en el furor de La Potra Zaina, y recuerdo que el papá de Shakira muy amoroso y muy humilde, se me acercó y me dijo ‘mi hija te admira, ella quiere llegar a ser como tú’”, añadió.

Manifestó que el hombre la puso al tanto de la trayectoria profesional de su hija, compartiendo detalles de las estrategias que estaban implementando para alcanzar el éxito.

“Me contó que estaban trabajando por el sueño de salir adelante con su música y yo le deseé lo mejor [...]. Ahora soy yo la que quiere ser como ella”, dijo la actriz mientras se reía por lo curioso de la experiencia.