“Ayúdenme”, Melissa Martínez está pasando un angustiante momento

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más destacadas de Colombia, con una trayectoria impresionante que la ha posicionado como una de las más queridas por los colombianos. Recientemente, en sus redes sociales, compartió una complicada situación que vivió durante un vuelo a través de un video y esto angustió a sus seguidores.

“Me pasó algo que en 20 años viajando jamás me había pasado. Hoy abordé un vuelo, me bajaron de ese vuelo después de haber estado sentada (...) viví una experiencia que te dice como que dónde queda la sensibilidad de la gente. Porque cada vez hay más personas hostiles en puestos donde deberían tener vocación de servicio”, comentó en aquel momento la periodista.

Aunque en ese momento decidió no comentar más detalles de lo que sucedió y posteriormente borró la publicación, recientemente, a través de un video, reveló que tuvo más inconvenientes y que era necesario acudir a la ayuda de las personas.

“Hace unas semanas yo grabé un video y lo borré. Y lo borré porque normalmente no ventiló por aquí cosas que me afectan, sino aquellas que son positivas, además de que estoy haciendo unas campañas divinas y no quería que nada las empañara. Pero esto parece que se me ha salido de las manos”, aseguró.

Al parecer la maleta de la periodista se desapareció y la aerolínea no ha querido brindar información concreta al respecto. “De lo que sucedido en Dallas queda la pérdida de mi maleta. El miércoles viajó sola a Bogotá, no sé cómo porque normalmente te dicen que tiene que viajar con el pasajero, pero la mía viajó sola. En Dallas me dijeron que estaba en Bogotá, y acá me dicen que no saben dónde está, afirmó.

La periodista comentó que ha llamado, ha ido al aeropuerto, ha hablado con algunos funcionarios y le aseguran que todo está registrado. “Por favor, yo me tengo que regresar a trabajar. Ustedes saben que yo no viajo con esta aerolínea, fue un viaje grupal y no quise irme sola, pero de hecho viajo por otras aerolíneas. Ayúdenme a recuperar mi maleta”