¿Bad Bunny le propuso a Kendall Jenner tener hijos? Esto reveló la modelo

Cada entrevista o hecho nuevo que se conoce de Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny es noticia, pues en este momento, son una de las parejas más famosas y sexys de la industria.

Esto podría considerarse la relación del momento, ya que nadie esperaba que los rumores sobre su relación fueran reales. Desde hace un tiempo se especulaba que habían comenzado una relación e incluso, los paparazis estaban atentos a los movimientos de ambos para conectarlos, hasta que por fin se confirmó.

Kendall Jenner y su relación con Bad Bunny

Si bien su relación se conoció públicamente gracias a la prensa y los paparazzi, hoy en día la pareja ya no lo oculta más, de hecho, han sido fotografiados sin problema asistiendo a eventos multitudinarios.

Recientemente, en una entrevista concedida por la modelo a la revista WSJ , Kendall finalmente abordó su relación y cuando le preguntaron por el intérprete de ‘Un verano sin ti’ dijo: “Sin comentarios”, fue su primera respuesta, para después dar paso a explicar por qué no quiere ni le gusta hablar mucho de su vida amorosa en medios.

“Trato de encontrar el equilibrio entre mantener las cosas en privado y mantener las cosas sagradas, [y] tampoco permitir que la desafortunada frustración y el estrés de todos los que intentan involucrarse me impidan disfrutar de mi lado”.

Después agregó “¿Tiene eso sentido? Yo haré todo lo posible para hacer las cosas de la manera más privada posible porque creo que esa es la forma más saludable de lidiar con las relaciones de todos modos”.

¿Kendall se negaría a ser madre?

Ahora, otro punto inesperado es noticia, pues en la prensa internacional se está hablando de la respuesta que la modelo le habría dado al intérprete de ‘Después de la playa’ sobre formar una familia.

En una entrevista con The Wall Street Journal habló de su vida sentimental y de cómo está su relación actual con el puertorriqueño.

Jenner aceptó que quiere ser madre, pero señaló que todavía no siente que sea el momento. Igualmente, la empresaria negó estar esperando un primer hijo con Bad Bunny, pero reconoció que quiere ser mamá y que se siente “emocionada por ese momento de mi vida”.

Ante ello, el medio también aprovechó para preguntarle si en algún momento quería tener hijos o definitivamente no quería ser madre, a lo que la modelo dijo “solo sé que por ahora no es”, asegurando que de momento no está en sus planes.