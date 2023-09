Barragán ganó en MasterChef y los televidentes no quedaron contentos: “muy básico”

La quinta temporada de MasterChef Celebrity se encuentra en su recta final. La temporada ha estado marcada por una gran cantidad de discusiones generadas no solo por los participantes, también, por los fanáticos del programa.

La producción ya se encuentra en el Top 8, un grupo en el que está presente el actor de La ley del corazón, Juan Pablo Barragán. Este es uno de los participantes que más polémica ha generado, pues, para muchos no merece estar en el selecto grupo.

En el más reciente capítulo se llevó a cabo un reto en el que los famosos podrían adquirir ventajas con respecto a sus compañeros. El ganador fue precisamente Barragán y tras la decisión, los cibernautas se volcaron a las redes para expresar su inconformismo.

Juan Pablo Barragán es uno de los concursantes más polémicos del concurso. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Capítulo de MasterChef anoche

Las instrucciones dadas por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier para realizar bien el reto consistía en tener como proteína principal del plato el pollo. Además, debía tener seis acompañamientos, entre los que debía estar una fruta.

Barragán cumplió con todos los requisitos adicionando a su preparación, llamada “Pollo al gallo”, manzana y jalapeños. Su plato recibió varios elogios por parte de jurados. De hecho, Zubiría indicó que era lo mejor que había hecho el actor en toda la competencia.

Sin embargo, muchos de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con la apreciación. Entre ellas, Martha Isabel Bolaños, quien dijo: “A ellos les pareció que el plato estaba espectacular, pero a mí no me parece. De hecho, es un morro de comida impresionante”.

A pesar de lo dicho, Barragán fue el gran ganador de la noche y acumuló 15 minutos de ventaja que tal vez, usará en el próximo reto. Su victoria dejó un sinsabor en los televidentes y muchos de ellos comenzaron a comentar en redes sociales.

Muchos de los mensajes dicen: “Martha dijo lo que yo pensé el plato de Barragán estaba muy X para todo lo que le dijeron”, “Este concurso está arreglado”, “Siento que no va a ganar el que mejor cocina”, “Ya denle el premio a Barragán”, y “Aplauden la mediocridad de Barragán”.

Asimismo, la gente siguió comentando: “A mí no me parece que el plato de barragán estuviera espectacular”, “Quiero que el universo me trate así de fácil como los chefs tratan a Barragán”, “Barragán no hace sino chuparse los dedos mientras cocina”, y “Yo no le hubiera dado el primer puesto a Barragán”.