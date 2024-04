Beba rompe en llanto en plena prueba de El Desafío: esto fue lo que le pasó

Beba se ha convertido en una de las grandes protagonistas de El Desafío XX debido a que rápidamente ha generado controversia por algunas actitudes que ha tomado en el programa y los roces que ha tenido con otros concursantes.

Valerie de la Cruz Millán, más conocida como Beba, es una de las integrantes del equipo Alpha. Aunque ha tratado de dar lo mejor de sí misma, ha manifestado que no se encuentra en su máximo potencial. En ocasiones, incluso ha manifestado su intención de abandonar la competencia, una postura que no ha sido bien recibida por su equipo que constantemente la apoya.

La ilustradora y cantante ha manifestado en ocasiones que ha sufrido de algunas molestias en sus brazos, por lo que en las competencias los resultados no han sido los esperados y esto ha causado que su equipo pierda algunos retos de gran importancia, tal y como se evidenció en el más reciente capítulo.

Beba rompe a llorar en medio de una prueba en El Desafío

La última prueba a la que se midieron los participantes fue el desafío de sentencia y servicio, un recorrido de relevos en el que debían superar varios obstáculos como pasar por un túnel debajo del agua, subir a una plataforma para tomar boleadora, regresar y subir una rampa, entre otros.

El esfuerzo físico a lo largo de la competencia era evidente, ya que muchos de los concursantes enfrentaron problemas en algunos tramos del recorrido. Cuando llegó el turno de Beba, logró superar gran parte de la prueba hasta que se enfrentó a la rampa y pese a sus esfuerzos, no pudo escalarla.

Después de varios intentos, la frustración en su rostro era evidente y posteriormente aseguró tener un fuerte dolor en su brazo izquierdo, lo que la llevó a romper en llanto. A pesar de sus esfuerzos, nunca logró superar la rampa. Aunque su equipo perdió la prueba, aun así fueron los primeros en llegar a consolarla.

Beba afirmó entre lágrimas: “Mi brazo no me daba”, asegurando que se había desgarrado. Esto también provocó que participantes de otros equipos cuestionaran su actitud e incluso pusieran en duda el supuesto dolor que sentía en el brazo. “Si estuviera tan mal, los paramédicos deberían estar ahí, pero era más frustración”, comentaron.

Por otra parte, Beba comentó: “Tengo clarísimo que si me llegan a poner un chaleco ahora, yo no voy a muerte a ningún lado, yo no me voy a exponer de esa manera. Por mi salud siento que estoy demasiado expuesta y yo voy a ser la ‘pata floja’ de ustedes y no quiero eso”.