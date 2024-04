Beba de El Desafío: esta es la gran diferencia de edad que tiene con su prometido

Beba fue una de las concursantes que generó más controversia en El Desafío. Algunas de sus actitudes y comentarios la pusieron en el centro de las críticas de los televidentes y los participantes del programa. Por esta razón, su salida del programa provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, ya que fue expulsada tras quebrantar muchas de las reglas de la competencia.

En un momento de mucha ira, Beba tomó la decisión de quitarse los guantes de boxeo que habían sido impuestos como castigo para ella y todo su equipo. Abandonó Playa Baja y regresó a la casa de Alpha, donde pasó la noche. Debido a estas acciones, la modelo barranquillera fue eliminada de El Desafío y su salida causó un enorme malestar entre los concursantes del programa debido a los comentarios que hizo.

“Yo no busqué estar aquí, como Santiago, que ha intentado nueve años seguidos venir, este es mi primer intento y ni siquiera porque yo lo busqué, porque la oportunidad me buscó a mí. Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no lo vale nada, ni el mejor programa, ni la competencia”, aseguró.

Esta es la diferencia de edad que tiene Beba y su prometido

Tras su expulsión del programa, Beba compartió un video en sus redes sociales de cómo su novio, Andrés Gómez, le preparó una cena romántica, le dio flores y le propuso matrimonio. “¡Nuestra historia apenas está comenzando y estoy feliz de iniciar toda esta aventura de tu mano! Te amo! SÍ en esta y todas las vidas!”, comentó la modelo.

Beba y Andrés Gómez comenzaron su historia de amor hace dos años, y entre ellos existe una diferencia de edad de 12 años. La modelo barranquillera tiene 23 años, mientras que su pareja tiene 37 años.

Tras la expulsión de Beba de El Desafío, Andrés Gómez salió en sus redes sociales a defender a la modelo y comentó: “Soy el novio de ‘La Beba’, en el tema del ‘Desafío’ y me preguntan siempre ‘Ey, ‘Andy’, tú ¿cómo haces para aguantarte a ‘Beba’. Respuesta, yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto, me gusta estar con ella. Cuando uno es un hombre maduro, que respeta y que vela por la seguridad, la mujer se siente segura de sí misma”.