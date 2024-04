Beba sorprendió a todos tras su expulsión en El Desafío: Habló y no se arrepintió

El nombre de Beba fue tendencia en las redes sociales el pasado viernes 26 de abril debido a que, por sus acciones, fue expulsada de El Desafío XX. Sin embargo, lo que generó una enorme controversia fue la postura que tomó la modelo barranquillera que, incluso, llegó a decir que ella no había buscado entrar a la competencia.

En un momento de enojo, la barranquillera tomó la decisión de abandonar Playa baja, se quitó los guantes de boxeo, que habían sido parte del castigo impuesto y decidió regresar a la Casa Alpha para pasar la noche. Esto llevó a que fuera expulsada del programa. Sin embargo, en su salida dijo tantas cosas que molestó a muchos de los concursantes.

“Yo no busqué estar aquí, como Santiago, que ha intentado nueve años seguidos venir, este es mi primer intento y ni siquiera porque yo lo busqué, porque la oportunidad me buscó a mí. Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no lo vale nada, ni el mejor programa, ni la competencia”, mencionó.

Beba finalmente habló tras haber sido expulsada de El Desafío

Beba reapareció en sus redes sociales y lo hizo con un video en el que se refirió a su salida del programa. No obstante, muchos usuarios quedaron sorprendidos debido a que no mostró ningún tipo de arrepentimiento, por lo que mencionó al momento de su salida o por sus acciones que llevaron a su salida.

“¡Uff, qué cantidad de emociones, de sentimientos, de pensamientos! Una mezcla de muchas cosas que está pasando aquí adentro. En mi interior hay tantas cosas que quisiera decir, tantas cosas que quisiera expresar. Voy a concentrarme en un mensaje importante que quiero compartir con ustedes. Primeramente, decir que ¡guau, qué experiencia! ¡Qué experiencia tan fuerte, pero a la vez tan edificante!”, aseguró.

Posteriormente, Beba mencionó que ya tuvo tiempo de descansar, de aclarar varios de sus pensamientos y de poder asimilar todo lo que sucedió en su paso por el programa.

“A pesar de lo duro que haya sido, a pesar de cómo terminaron las cosas, esta experiencia hace parte de un proceso personal. Igual estoy 100% segura que Dios va a permitir que, a través de toda esta situación, salga una Valerie mucho más fuerte, mucho más resiliente, mucho más consciente de sus emociones, mucho más madura emocionalmente. Por eso, quiero decirles que estoy agradecida con esta experiencia”, aseguró.