Benito de Pasión de Gavilanes y el cambio extremo que tuvo, así luce ahora

Pasión de Gavilanes fue una de las producciones más vistas y famosas del Canal Caracol y sin lugar a dudas, todos sus personajes se quedaron en la memoria de los colombianos

Ese fue el caso de Giovanny Suárez, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la telenovela Pasión de gavilanes, quien despertó amores y odios en varios capítulos de la novela.

Benito de Pasión de Gavilanes: su cambio físico

En el momento en el que se estrenó la novela, el actor pesaba entre 150 a 130 kilos y su papel fue recordado como un personaje algo ‘insoportable’.

Si bien aún es recordado por su paso en la televisión, recientemente ha sido noticia por problemas con su salud. De hecho, en los últimos años ha tenido que ser internado de urgencia nuevamente en una clínica y, posteriormente, intervenido quirúrgicamente luego de presentar algunas afecciones mientras se encontraba trabajando.

“Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira, y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud, que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente, y ahorita fue la tapa de la olla y fui a grabar y no di físicamente, no pude grabar, quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor, con dolor corporal, casi que estaba perdiendo el sentido”, expresó en esa ocasión.

Después de sus problemas de salud se conoció que el actor se sometió a una cirugía bariátrica para bajar los 150 kilos que pesaba en ese entonces.

Este procedimiento es especial para personas que sufren de sobrepeso ya que ayuda para que, de acuerdo con lo explicado por Mayo Clinic, “se realiza para ayudar a perder el exceso de peso y para reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales relacionados con el peso”.

De momento, a través de redes sociales, el actor se muestra muy activo en redes sociales y se ve muy feliz con su nuevo aspecto. Incluso, algunos de sus seguidores han mostrado su apoyo al actor y le han aplaudido el gran cambio que ha llevado hasta ahora.

Hace unos días, Benito decidió comparar una imagen de cómo lucía anteriormente, cuando estaba en sobrepeso, y una de de cómo luce actualmente, en donde se ve su notable cambio físico. “No tengo palabras para agradecer lo que hizo por mí”, escribió acompañando la imagen.

“Me alegra mucho verte así”; “Qué diferente te ves, lo importante es que tu salud esté perfecta”; “Siempre bajar de peso es un reto, me alegra que ya no sufras tanto con eso”; “Te ves muy bien, me alegra verte cómodo y feliz”; “Siempre cuidar de salud será la mejor solución para estar pleno”, fueron algunos de los comentarios.

Las enfermedades que ayuda a prevenir esta cirugía realizada por Suárez son:

Enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares

Presión arterial alta

Enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) o esteatohepatitis no alcohólica (ENA)

Apnea del sueño

Diabetes tipo 2

