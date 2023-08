Luis Rubiales tiene las horas contadas en la Real federación española de fútbol. Su beso no consentido a Jenni Hermoso en la final que ganó España a Inglaterra sigue estando en el debate público. Y no es para menos, pues la misma jugadora manifestó que no le gustó.

Luis Rubiales presionó a Jenni Hermoso para aparecer juntos en un vídeo defendiéndolo: "Hazlo por mis hijas". Ella se negó, él distribuyó a los medios de comunicación unas declaraciones falsas de la futbolista. Y todavía hoy sigue de presidente de la RFEF.pic.twitter.com/t8rTVlsSI6 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 22, 2023

A la imagen del polémico beso se suma otra en la que Rubiales está cargando a Athenea del Castillo una vez la selección España femenina se proclamó campeona del mundo.

👀 Sale a la luz una nueva foto polémica de Rubiales



👉 Se trata de una imagen del presidente de la Federación, en el césped, subiendo a Athenea del Castillo a sus hombros durante la celebración del Mundial pic.twitter.com/VSbMTIoVNj — Diario AS (@diarioas) August 23, 2023

El beso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso, ¿fue acoso?

A continuación, citamos algunas voces que se pronunciaron en contra de Luis Rubiales.

“Tocaba aplaudirlas, no besarlas porque te da la gana y con total impunidad. “No podemos pasar este suceso por alto. El centro eran ellas. Se merecían vivir ese momento histórico. Era un momento de libertad y de poder para ellas. Sin embargo, Rubiales se sintió con la libertad de plantarle un beso en los labios a Hermoso. ¿Por qué? Porque sí, porque le apetecía, quería y se sentía con la libertad de hacerlo”, dijo Covadonga Peremarch, portavoz de Emergencia Feminista. “Hubo una imagen que muestra el profundo nivel de misoginia y sexismo en la Federación Española y en Luis Rubiales tras el pitido final, agarrándose la entrepierna. ¿En qué mundo al revés vivimos? En un escenario en el que deberías estar celebrando el título, Jenni (Hermoso) fue físicamente acosada por esa persona”, expresó Megan Rapinoe, ex capitana de la selección de Estados Unidos. “¿Cómo es posible que le dé un beso en la boca a Jenni Hermoso, una de las máximas figuras del fútbol español de los últimos 10 o 15 años? ¿Le da un beso en la boca? ¿En serio? ¿Será normal? Nunca he visto que una de las señoras que está ahí, con puesto políticos o de la Fifa, o de la Uefa o de lo que sea, coja a un Cristiano Ronaldo o a un Lionel Messi, jamás he visto que una mujer coja a un tipo y le da un beso en la boca”, sostuvo Nicole Regnier, periodista. “Desgraciadamente no me sorprende esta actitud ni el comportamiento inapropiado del presidente de la RFEF en las formas y manera de proceder y dirigirse a las personas. No es algo aislado ni mucho menos espontáneo. La agresividad, prepotencia y desprecio continuo siempre han estado presentes en el trato personal e institucional. Lo que ha sucedido es que se ha visto públicamente el personaje que muchos conocemos en privado”, escribió Beatriz Álvarez Mesa, exfutbolista, presidenta del Real Oviedo.

Para más contenidos como este ingresa aquí

Luis Rubiales acaba de ser denunciado por acoso

A raíz del escándalo, surgió una denuncia contra Luis Rubiales de una ex compañera. Tamara Ramos divulgó una situación que vivió con el dirigente: “Sufrí humillaciones, golpes (puñetazos sobre la mesa), palabras que no puedo repetir... fue una barbaridad y duró mucho tiempo”, comentó al medio Telecinco. “Lo que está pasando no me sorprende, lo conozco y lo he sufrido. Me las decía delante de otras personas: ‘Venga, que tú has venido aquí a ponerte de rodillas’ o ‘¿de qué color llevas hoy la ropa interior? Ahora, con todo lo que ha pasado, es más fácil que me crean”.

🚨 NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 — Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Te puede interesar: Nicole Regnier contra Rubiales por besar a Jenni Hermoso: “Lo tienen que echar”