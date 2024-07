Betty, la fea: así fue la tragedia familiar tras la muerte de ‘El pupuchurro’

‘Yo soy Betty, la fea’ está cumpliendo 25 años en 2024, y RCN ha decidido celebrar este importante suceso para la televisión colombiana mostrando una vez más la telenovela original en su parrilla de programación. Desde hace casi un mes, la producción que narra la historia de amor (y desamor) de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza, ha vuelto a contagiar de risas y momentos inolvidables a los colombianos.

Sin embargo, el éxito de esta novela no radica solamente en los papeles desarrollados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, sino que los personajes secundarios tuvieron gran responsabilidad en el buen recibimiento del público. Ejemplo de esto es la microhistoria de infidelidad que protagonizaron Sofía (interpretada por Paula Peña), Efraín Rodríguez (Raúl Santa) y Jenny, alias ‘La pupuchurra’ (Martha Isabel Bolaños).

En este trío amoroso, Sofía hacía las veces de traicionada por Efraín, quien no lo dudó dos veces antes de dejarla por una mujer mucho más joven: Jenny. No obstante, para Fernando Gaitán, libretista de la novela, no fue suficiente hacer que el hombre humillara a Sofía dándole miserias para sus hijos, sino que además decidió que ‘la pupuchurra’ debía trabajar también en Ecomoda, para así hacer más incómoda la situación.

¿Cómo murió Raúl Santa?

En medio de la alegría que ha generado el regreso de Betty, y con ella la historia de Sofía, Efraín y ‘La pupuchurra’, los seguidores de la novela no han dudado en mostrar su tristeza al recordar que Raúl Santa es uno de los actores del elenco original que ya no nos acompaña en este plano terrenal.

Tristemente, Santa falleció el 15 de noviembre de 2021, víctima de un cáncer que padeció durante varios años. El actor, que al momento de su muerte tenía 80 años, se destacó no solo por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’, sino también por su trabajo de director. Luego de trabajar en esta telenovela, ofició también como director en varios proyectos para el canal regional Telecafé.

Además, se destacó como maestro de actuación y guionista en varias producciones de índole regional, especialmente en el departamento del Quindío, en donde vivió hasta su partida.

Te puede interesar: Ella es la hermosa hija de ‘Doña Catalina’ en Betty, la fea: es igualita a la mamá

La tragedia familiar detrás de Raúl Santa

Cabe recordar que Raúl Santa tenía una peculiaridad: era gemelo de Saúl Santa, director y productor, con quien vivió hasta sus últimos días.

De hecho, fue tal la unión entre estos hermanos que Saúl murió solo dos semanas después de Raúl, llevándose con él un legado artístico lleno de éxitos y amor entre los colombianos.