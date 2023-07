Betty la Fea: Así se ve hoy ‘Doña Julia’, la mamá comprensiva de Betty

En los noventa la telenovela colombiana con más éxito era ‘Café con Aroma de Mujer’, hasta que con la llegada del nuevo milenio se presentó ‘Yo soy Betty, la fea’, también de Fernando Gaitán y le robó su puesto.

Lee también: Alejandra Giraldo de Noticias Caracol, montó un lucrativo negocio fuera de cámaras

Aquí encuentras más contenidos como este

Su éxito trascendió fronteras, fue adaptada en diversas versiones, doblada a más de 25 idiomas y con un boom que siguió repuntando en su momento cuando hizo parte del catálogo de Netflix, hasta que fue retirada de la plataforma el 10 de julio de 2022.

Betty la fea: ¿Cómo se ve hoy ‘Doña Julia’?

La historia de Beatriz Pinzón Solano no ha llegado a su final, pues hace unas semanas, se conoció que RCN está empezando las grabaciones de una tercera temporada de la novela.

Ante ello, han sido varios los fanáticos que se han devuelto a recordar, no solo los capítulos de la novela sino los actores que pasaron por allí y dejaron huella.

El papel ya tiene dueña y la actriz original no quedó nada satisfecha Fotografía por: RCN Televisión

Justamente, una de ellas fue el personaje de ‘Doña Julia’ quien era la mamá de Betty. La encargada de darle vida fue Adriana Franco, una actriz que le imprimió su amor para interpretarla.

Siendo una mujer comprensiva, amable, ama de casa pero sobre todo cómplice, Adriana logró darle una personalidad de esa mamá amiga y respetuosa, la cual destacó entre todo el elenco de la novela.

Además de ser una apasionada por el arte de la actuación, ella también estudió periodismo lo cual lo complementó con la carrera de arte dramático.

En entrevista con el programa ‘Bravíssimo’ junto a su esposo Rafael Bohórquez, la actriz habló de su personaje pero además, lució muy diferente a como muchos la recordaban.

Luciendo el pelo blanco y con un poquito más de líneas de expresión pero con el mismo cariño hacia su arte, la actriz reveló que sí hará parte de la tercera temporada de la novela.

Igualmente, reveló que cuando terminó la novela, hasta el presidente Andrés Pastrana dijo que era la mamá favorita de Colombia.

“El presidente Andrés Pastrana, el día que terminamos ‘Betty, la fea’, lo primero que me dijo cuando entré al coctel de despedida en el Canal RCN fue: ‘Venga, la mamá más famosa de Colombia’, y me abrazó… Eso me quedó sonando mucho”, dijo en el medio mencionado.

Sobre su participación en la nueva temporada dijo: “Ya empezó a rodarse la nueva temporada. Jorge Enrique Abello dijo una cosa muy linda: ‘La mamá de Betty no puede faltar, el mundo la ama’, entonces sí, voy a estar”, comentó muy contenta.