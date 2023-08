Beyoncé mencionó a Shakira en uno de sus conciertos y todos saltaron de la emoción

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, conocida solo Beyoncé, es una de las artistas que más popularidad tiene. La cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense, se encuentra en medio de su gira Renaissance World Tour.

Sus conciertos han estado en varios países de Europa y ahora, se encuentra en Estados Unidos creando recuerdos inolvidables en aquellos que asisten a sus presentaciones.

En uno de sus más recientes eventos hubo sorpresa en sus fanáticos luego que mencionara a la colombiana Shakira, con la cual, tiene una canción en conjunto llamada Beautiful Liar. En ella se les puede ver bailando de forma sensual y fue lanzado en el 2006.

¿Beyoncé saludó a Shakira en su concierto?

Mientras Beyoncé interpretaba la canción Love on top en el Raymond James Stadium, terminó diciendo “Shakira, Shakira”. Todo quedó captado en video y rápidamente, se volvió viral alrededor del ciberespacio.

Muchos rumores se generaron alrededor de la mención de la estadounidense a la barranquillera. Varios pensaron que Shakira se encontraba entre el público y otros, indicaron que es posible que estuviera anunciando una colaboración con la colombiana.

Lo que sí es cierto es que se generó una avalancha de gritos y saltos de parte de los asistentes al concierto. Sin embargo, a pesar de las suposiciones, es posible que ya se haya aclarado por qué Beyoncé dijo el nombre de la intérprete de Copa Vacía.

Resulta que una internauta mostró en sus redes sociales la razón por la que la artista dijo “Shakira” y es que, al parecer, ella tenía un cartel en el que le pedía a la cantante que dijera su nombre, el cual, era nada y nada menos que Shakira.

“Hola chicos. Mi nombre es Shakira. Era mi cartel el que ella [Beyoncé] estaba viendo. Yo estaba sentada en la zona pure honey, en las gradas del escenario VIP B. Me volví loca cuando ella dijo mi nombre”, escribió la fanática en un comentario en Instagram.

La teoría fue comprobada con otro video en el que se le ve a la intérprete de Crazy in love mirar fijamente el cartel y después mencionar lo que todos creían era una referencia a la artista colombiana.

Asimismo, en una de las publicaciones, la joven muestra el cartel que llevó al concierto para conseguir la atención de Beyoncé: “Say my name, say my name, Shakira”, se lee en la pancarta que llevaba consigo y la cual, causó gran emoción en la fanática.