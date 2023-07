Billie Eilish se convierte en Barbie en este lanzamiento musical

En este viernes de estrenos musicales vemos, y claramente oímos, el regreso tan esperado de Billie Eilish a la música, esto lo hace con su más reciente sencillo titulado ‘What Was I Made For?’, que pertenece a la banda sonora de la anticipada película de ‘Barbie’, de Warner Bros. Pictures, dirigida y escrita por Greta Gerwig, y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que interpretan respectivamente a Barbie y Ken.

En la letra de esta conmovedora balada podemos escuchar: “Creo que olvidé / Cómo ser feliz / Algo que no soy / Pero algo que puedo ser / Algo que espero / Algo para lo que estoy hecha / Algo para lo que estoy hecha”.

La canción de esta cantante estadounidense fue creada especialmente para el nuevo largometraje, fue compuesta en colaboración con su hermano, Finneas, que produjo este tema en su estudio casero ubicado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

El nuevo sencillo de Billie Eilish tiene un toque íntimo y desgarrador, que sirve como fondo para varias escenas importantes en la cinta, asimismo, con un tono hermoso y emotivo refuerza el mensaje que al final busca trasmitir la película, rescatar nuestra propia identidad.

Este estreno, como era de esperarse, viene acompañado por su propio videoclip, el cual fue dirigido por la misma intérprete de ‘Everything I Wanted’. Este video musical se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Sobre la realización de la canción y el vídeo musical, Eilish compartió con sus fans “para ser realistas con ustedes todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba. estoy tan, tan agradecida por ello”.

Más de la película de ‘Barbie’

La película estrena en Colombia el próximo 20 de julio, aunque al principio los actores tenían prohibido revelar cualquier detalle sobre la trama del largometraje, en las últimas semanas han ido contando más sobre la historia.

Lo que se conoce a partir del tráiler y lo que ha mencionado el elenco es que Barbie, que vive una vida de fantasía en Barbieland, un día, en medio de una extravagante fiesta que da en su mansión, le pregunta a sus amigas si alguna vez han pensado en la muerte. De ahí en adelante empieza a experimentar situaciones extrañas para su realidad plástico, sus pies ya no están arqueados y por primera vez sabe lo que es una ducha fría.