Black Pumas en Colombia: ¿En qué fecha se presentará la banda?

Black Pumas es una banda de soul psicodélico de Austin, Texas y su música hizo vibrar a varios colombianos durante su presentación en Estéreo Picnic de 2023.

Sin embargo y para alegría de muchos, la agrupación decidió regresar al país para dar un show completo y lleno de detalles que pocos se querrán perder.

Black Pumas en Colombia

Será una noche de conmemoración sonora con los éxitos contemporáneos de la banda de Austin, Texas, y los nuevos hits de su último disco titulado Chronicles of a Diamond.

La psicodelia soul de Eric Burton y Adrián Quesada regresa a Bogotá con uno de los conciertos más emotivos y viscerales de 2024 cuando Black Pumas se presente en el Chamorro City Hall de Bogotá el 20 de mayo.

Como ya es bien sabido, los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, podrán acceder a la preventa exclusiva facilitándoles a sus clientes el poder pagar con las tarjetas débito y crédito, y recibir beneficios exclusivos.

“Independientemente de lo que parezca que salga de ti, o de cualquier instrumento que estés tocando, aprendí a una edad muy temprana que si lo haces con la diligencia de alguien que tiene fe y una gran pasión detrás de esa creencia para comunicar algo, cuando la intención es correcta, no hay forma de que no llegue a los cielos”, confesó Burton a American Songwriter a finales de 2023.

El dúo ha recibido seis nominaciones a los Grammy en los últimos tres años, consolidándose como uno de los proyectos de rock más innovadores y queridos del gran público.

Los Black Pumas nos ofrecieron el show más emotivo y reconfortante en la historia del Festival Estéreo Picnic. “Colors”, “Black Moon Rising”, “Fire” o “Know You Better” fueron bálsamos sonoros para el corazón de miles de personas que se congregaron en el FEP2022. El próximo 20 de mayo el Chamorro City Hall recibirá a Burton y Quesada en el esperado regreso de Black Pumas a Colombia.

Prepárese para disfrutar la banda estadounidense considerada la mejor representante del rock actual en Bogotá y sea parte de este gran concierto, consiguiendo las entradas en preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! Desde el miércoles 17 de enero a las 9:00 a.m. hasta el viernes 19 de enero a las 10:59 am. La venta al público general desde el 19 de enero a las 11:00 a.m.

“Desde #ExperienciasAval nos entusiasma confirmar que seguimos con una vibrante agenda de conciertos este 2024, anunciando hoy el regreso al país de Black Pumas. Gracias al trabajo articulado con los promotores volvemos a tener una preventa exclusiva para que nuestros clientes puedan experimentar este gran show en Bogotá” aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.