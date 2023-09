Britney Spears bailó con cuchillos y recibió criticas: “tiene serios problemas”

En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su historia fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas.

La mujer reveló por primera vez, la increíble peripecia vital y todo lo que tuvo que pasar en su vida personal para lograr librarse del manejo de su padre y de la misma industria.

¿Qué pasó con Britney Spears?

La princesa del pop escribió sus memorias, con una franqueza y un humor extraordinarios. Sin embargo, de allí pueda que se basen muchos vacíos en su vida, pues no se ha mostrado estable a pesar de ya no estar bajo el mando de James Parnell Spears.

A través de redes sociales, la arista a continuado publicando videos y fotos en las que muestra su amor por el baile e incluso, lo fanática que es de algunos artistas como Taylor Swift.

Sin embargo, en uno de sus videos más recientes, la artista despertó la preocupación de muchos de sus fanáticos, pues puso en peligro su vida.

Britney Spears volvió a generar polémica, luego de que pusiera en peligro su vida al usar cuchillos de cocina para un video. Fotografía por: Getty Images

Aunque le guste mucho bailar, hacer una coreografía con ciertos objetos requiere de técnica y justamente, al usar cuchillos, sí es necesario saber cómo manejarlos, algo que no se vio mucho en la grabación de la cantante.

En el post, publicado en su cuenta oficial de Instagram se puede ver a Britney Spears dando vueltas, agachándose y haciendo ciertas poses con dos cuchillo, uno en cada mano.

A pesar que no se notó que ella tuviera una torpeza, sí se veían pesados y grandes como para realizar una coreografía con ellos.

Luego de que el video se publicara, las críticas hacia la artista no se dieron a esperar y varios fanáticos la señalaron por su decisión de usar estos cuchillos de esa manera.

“Tiene serios problemas”; “No entiendo qué pasa con ella, se ve mal”; “Cómo se le ocurre usar cuchillos, se pudo cortar”; “Simplemente es bruta, cómo se le ocurre usar cuchillos, ¿se quiere matar?”; “Britney sigue muy trastornada, necesita ayuda urgente”; “Ella es víctima de la industria, pero a la industria ya no le importa”; “Pobre Britney, la explotaron y ahora a nadie le importa”; “Yo la adoro, cómo me hubiera gustado verla feliz y bien”; “Ella sigue trastornada, necesita de un buen psiquiatra”; “De la princesa del pop ya no queda nada, pobre”, fueron algunos comentarios.

Luego de recibir muchas críticas, la cantante decidió desactivar los comentarios en la publicación y dejar únicamente los ‘me gusta’ que le dieron varios de sus seguidores.