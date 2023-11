Bruce Willis, al borde del olvido: ya no reconoce a su exesposa, Demi Moore

Bruce Willis, actor estadounidense retirado, fue una de las estrellas de acción más populares de la década de 1990. Su papel más conocido fue el del oficial John McClane en la saga Die Hard, que lo convirtió en un icono del cine de acción.

Willis nació en Alemania en 1955 y su éxito lo ha llevado a protagonizar otras películas de acción como Armageddon (1998), Pulp Fiction (1994) y El sexto sentido (1999). Por ello, muchos siguen pendientes de lo que pasa alrededor de su vida.

Puedes leer: Esposa de Bruce Willis reveló nuevos detalles de la demencia del actor

El año pasado, con 67 años, el reconocido actor Bruce Willis anunció a sus fans que se retiraba de la actuación. La razón por la que se alejaba era una enfermedad llamada afasia, que es un desorden en el lenguaje que afecta la habilidad para comunicarse.

Bruce Willis tiene demencia frontotemporal. Fotografía por: Instagram @emmahemingwillis

Con el tiempo, fue diagnosticado con demencia frontotemporal. A pesar de la gravedad, indicaron que para ellos era un alivio tener un diagnóstico claro de la enfermedad. Sin embargo, la condición parece tornarse cada vez más grave.

Lee también: Seguidores creen que el doble de Bruce Willis también tiene demencia. Le escriben

¿Qué le pasó a Bruce Willis?

Información reciente del diario español Marca, de Closer, después de un viaje por Italia, su exesposa Demi Moore lo habría visitado. Sin embargo, para tristeza de muchos, el actor no habría reconocido a la también actriz.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explica el medio mencionado.

Adicionalmente, a Willis ya le costaría mantener conversaciones con su actual esposa y con sus hijas. También, una gran amiga suya, Glen Gordon Caron, describió que le fue muy difícil comunicarse con él.

Puedes leer: Madre de Bruce Willis dio desgarradores detalles de su demencia: Es agresivo

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene. Sin embargo, sigue siendo Bruce”, indicó para el medio estadounidense.

“Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue (...) Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente”, añadió.