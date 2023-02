¿Cambió mucho? Así lucía Carolina Cruz a sus 15 años antes de sus cirugías

Hace así un año Carolina Cruz se separó de Lincoln Palomeque, después de catorce años de relación y dos hijos fruto de su amor.

Desde entonces, su nombre ha estado en varios titulares de los medios debido a los rumores sobre una nueva pareja, sin embargo, esta vez el tema no es de parejas sino de cómo lucía tiempo atrás.

Carolina Cruz y su cambio

La vallecaucana ha mantenido a sus seguidores muy informados de su vida familiar, empresarial y de vez en cuando personal, ya que es muy cuidadosa con su privacidad.

Sin embargo, respondiendo a una pregunta de sus seguidores, Cruz publicó una foto de cómo lucía cuando tenía 15 años.

Respondiendo a un pedido de uno de sus más de 7,3 millones de seguidores, Carolina se animó a publicar una foto suya antes de algunos retoques.

En la imagen se puede ver a la modelo usando un vestido dorado ceñido al cuerpo y con un maquillaje muy de la época.

En historias previas, Carolina Cruz había sido cuestionada por sus implantes, pues aseguró que por el momento está muy feliz con ellos y que de hecho no pensaba retirárselos y menos si alguien se lo exigiera.

Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

Después, en otra historia le pidieron que publicara una imagen de cómo se veía antes, sin los implantes, a lo que ella con toda confianza publicó una imagen con el mismo look pero diferente pose.

Cabe recordar que en el 2021, la también empresaria se confesó sobre las cirugías estéticas que se había realizado con el fin de quitar esas cositas que no la tenían muy contenta.

¿Qué cirugías se ha hecho Carolina Cruz?

En conversación con el expresentador de Caracol, Juan Diego Alvira, en 2021 la famosa le aseguró al periodista que solo tiene seis operaciones, pues algunas fueron por salud.

“Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes”, dijo la celebridad, y continuó.

“Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas [y colocarme otras], y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”.

Para esa época el comunicador decidió realizar un programa a través de Instagram llamado ‘En la mira con Alvira’ y allí entrevistó a la caleña quien decidió hablar de sus gustos, costumbres y por su puesto los retoques que decidió hacerse tiempo atrás.

Allí dijo sentirse muy tranquila y cómoda con las decisiones que tomó en ese momento, pues hoy en día está cómoda y contenta con su físico.

