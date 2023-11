Con lágrimas, Camilo Cifuentes contó la fuerte historia de la pérdida de su hija

Camilo Cifuentes es uno de los imitadores más premiados y conocidos por su talento y largo trabajo desde Sábados Felices hasta el programa ‘Yo me llamo’.

Su casa siempre ha sido Caracol y gracias a su gran talento, los televidentes y seguidores en las redes sociales, se han interesado por su vida personal y profesional.

¿Qué pasó con Camilo Cifuentes?

El imitador se confesó recientemente, sobre uno de los capítulos más dolorosos por los que ha pasado en su vida y lo hizo en el programa del fin de semana, ‘Se dice de mí’.

Si bien Cifuentes se ha destacado por ser uno de los humoristas e imitadores más profesionales del país, los momentos duros de su vida, los ha afrontado con la mejor actitud posible.

De acuerdo con lo dicho por él, su bebé se llamaba Daniela y dejó este mundo por “una muerte súbita”, pues destacó que no se enteró de la muerte de la pequeña sino hasta que llegó a ver una camilla.

Fotografía por: PAME ARISTI

“Yo estaba grabando. Recuerdo muy bien que grababa ese día el personaje de Diomedes Díaz y, curiosamente, no lo estábamos grabando en ningún estudio, porque Diomedes estaba preso, en la cárcel de Valledupar, y tocaba hacer una cárcel especial. Entonces, nos fuimos a un lugar recóndito del canal y yo dejé mi celular en vestuario”, recordó la celebridad.

Igualmente, agregó “me encomiendan a mí la noticia triste de decirle que la niña ya no estaba con nosotros, que había muerto, ¡pero yo no fui capaz! Lo que hice fue llamar a Luz Amparo Álvarez, que era compañera de él y estaba grabando con él en ese momento, y le pedí que me pasara a Camilo. Él me atendió y le dije que la niña estaba muy grave”.

Con los ojos llorosos al recordar la historia, señaló “lo primero que encuentro [hace una pausa y llora] es a mi hija en una camilla. Y yo me le tiro y digo: ‘¿Qué pasó? ¿Por qué no la han atendido?’. Cuando me le acerco y la veo morada, y para mí era como si acabara de entrar en paro. Entonces, digo: ‘Está en paro’, y empiezo a resucitarla, a reanimarla”.

“Él, siendo médico, no poder salvar a su hija es terrible. Con la bebé así, la movía y le daba respiración boca a boca. Y nosotros desde acá afuera mirando, eso es terrible”, agregó la mamá de Cifuentes, sin esconder sus lágrimas.