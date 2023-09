Camilo molesto sobre la foto de Índigo en Madrid: “Violaron su espacio personal”

Camilo y Evaluna son una de las parejas que más tendencia marcan alrededor del mundo. Desde su matrimonio, han hecho partícipes a sus fanáticos de mucho de su vida cotidiana a través de sus redes sociales y YouTube.

A pesar de lo anterior, hay un tema con el que los dos artistas han sido muy herméticos y se trata del rostro de su primera hija: Índigo. Ambos, indican que prefieren que su hija se mantenga al margen de los medios de comunicación.

¿Qué pasó con la relación de Camilo y Evaluna?

Por meses, los seguidores de la pareja les han pedido conocer el rostro de la pequeña, sin embargo, ellos preferían que siempre estuviera tapada en lugares públicos por temas de seguridad y protección a la menor.

Ahora, que Indi está un poco más grande, sus padres han salido con ella en diversas ocasiones sin problema, sin embargo, en su último viaje a España, un paparazzi irrespetó ese pedido.

A través de su perfil de Instagram, Camilo abrió la opción de caja de preguntas, con el fin de interactuar con sus seguidores, allí uno de ellos le preguntó si le había molestado que le mostraran el rostro a la niña.

Camilo se mostró molesto al revelar la verdad detrás de la foto que le tomaron a Índigo en España. Esto dijo. Fotografía por: Instagram

Allí, el joven decidió sincerarse y contar lo que había pasado detrás de la foto en la que se ve a su hija llorando.

“Pues voy a aprovechar para contar esto, que no lo he contado antes”, empezó diciendo. “Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle, en Madrid? Okey, estábamos en un lugar tomándonos un café o algo así y habían dos paparazzi”.

El colombiano contó que los fotógrafos afuera eran dos y que alcanzó a preocuparse “la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y tan violando el espacio personal, que Índigo se asustó e Índigo que nunca se asusta ni llora en la calle, es súper tranquila estaba llorando porque se asustó”.

Sin embargo, Camilo contó que decidió acercarse a uno de los paparazzi para hablar sobre el tema “le dije ‘compadre ven, te puedo pedir porfa que me cuides a Índigo, no le tomes fotos a Indi’ y ahí fue cuando me dijo ‘sí sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé, ni entregar ninguna foto de ella porque me meto en un problema legal y dije ‘tranqui, nos tomamos una foto nosotros dos’ y por eso salimos Evaluna y yo sonriendo”.

A pesar de haber hablado con él, en la mejor onda, según lo detallado por el artista, el fotógrafo hizo todo lo contrario: “el tipo de verdad, de manera muy irrespetuosa, nos prometió que no iba a tomarle fotos a Indi y le tomó y posteó justo en la que sale llorando” finalizó.