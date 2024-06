Camilo Sáenz respondió a quienes lo critican tras su salida de ‘MasterChef 2024′

Camilo Sáenz, el reconocido actor colombiano, se convirtió en la primera celebridad en abandonar la cocina de MasterChef Celebrity 2024 tras un reñido reto de eliminación.

A pesar de su pasión por la culinaria, su steak tartar no logró convencer al exigente jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

La eliminación de Sáenz causó sorpresa entre los televidentes, quienes lo veían como uno de los posibles contendientes al título. Sin embargo, el actor asumió la derrota con madurez, afirmando que aprendió valiosas lecciones durante su paso por el programa.

El actor se enfrentó a Nina Caicedo, Ileina Antonini y Martina la Peligrosa en el primer reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity 2024′. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué dijo Camilo Sáenz después de ‘MasterChef 2024’?

Camilo se convirtió en el foco de intensas críticas después de evaluar negativamente el trabajo de su compañero Franko Bonilla en un desafío culinario. Hasta sus mismos compañeros, vieron algunas falencias en su actitud de aquel reto.

Después, Sáenz se convirtió en el primer concursante eliminado de MasterChef tras el reto de eliminación que tuvo lugar el pasado lunes 24 de junio. En este desafío, los participantes gozaron de total libertad para preparar el plato de su elección, contando con 60 minutos para ejecutarlo.

Lee también: MasterChef Celebrity 2024: la millonaria suma que ganarían los famosos por semana

A pesar de que Nina, Camilo, Martina la Peligrosa e Ilenia estaban en riesgo de eliminación, tras la prueba, fue el actor quien resultó eliminado, siendo así el primero en abandonar la competencia.

Varios de los comentarios que dejó su eliminación se refirieron, precisamente, al momento que pasó con Franko en el episodio anterior y por ello, para muchos televidentes debía ser él quien dejara la cocina más famosa del mundo.

En medio de una ola de críticas, Sáenz tomó las riendas y decidió responder a través de sus redes sociales. En un video, compartió su experiencia y dedicó un mensaje a sus detractores.

Puedes leer: Él es el esposo argentino de María Fernanda Yepes: “Guapísimo como ella”

“Tarte [haciendo referencia al tartar que preparó en la eliminación] de hacer lo mejor que pude. Solamente tengo agradecimiento para todas las personas del programa, los jueces, compañeros, Claudia y gracias a todos los que me acompañaron”, comenzó diciendo.

“Lo que se vive todos los días allá no es lo que alcanza a salir. Gracias a los que creyeron, me llevo que la cocina me encanta, me gusta y a las personas que mandaron mala onda todo bien, también es bien recibida, me enseñan cosas. Fue una gran experiencia y es algo que me llevaré para toda mi vida”, añadió.