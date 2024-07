¿Camilo y Evaluna se separan? Esta fue la dura confesión que hizo la artista

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, es una de las parejas que desde el primer instante se unieron por un destino casi que escrito. Su amor que nació entre la música, el talento y la conexión familiar, trascendiendo fronteras y conquistando corazones a nivel mundial.

Camilo, logró cautivar a Evaluna, actriz y cantante venezolana, hija del reconocido Ricardo Montaner hace un tiempo. Su enamoramiento fluyó tanto que decidieron agrandar su familia con la llegada de Índigo y de su segundo hijo.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Evaluna y Camilo?

En febrero de 2020 tras cinco años de noviazgo, la pareja decidió casarse y a partir de allí su relación solo se ha ido fortaleciendo.

Camilo y Evaluna no solo comparten su vida personal, sino también su pasión por la música. Juntos han creado éxitos como “Por primera vez”, “Tutu” e “Índigo”, canciones que se han convertido en himnos entre sus seguidores.

Sin embargo, una reciente publicación de la pareja en sus redes sociales preocupó a algunos seguidores y generó varias reacciones entre ellos.

A través de su cuenta de YouTube, la pareja publicó en su canal oficial un video en el que hablaron de una decisión que tomó recientemente Evaluna y que la llegó a afectar un poco.

Teniendo en cuenta que su segundo embarazo va muy avanzado, la artista venezolana decidió volver a casa y no continuar acompañando a Camilo en la gira que está realizando en este momento en Europa.

“Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto. Yo también tengo miedo de estar sola en casa, sin mi esposo esperando a que llegue”, mencionó Evaluna.

Después, en otro pedazo de video, la venezolana dijo mientras alistaba maleta: “Ya alistando maleta porque me voy mañana y tú te quedas cinco días sin mí”.

Minutos después, Camilo explicó que lo que estaba pasando era que su esposa estaba realmente muy embarazada y que lo más sensato que quiso hacer era volver a casa y cuidar de lo que quedaba de su segundo embarazo para no pasar contratiempos.

“A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad y la verdad que me pone muy triste no estar con ella pero dos cosas son verdad, su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya”, mencionó.