¿Camilo y Mau Montaner peleados? Hermano de Evaluna lo llamó “malagradecido”

La relación de Camilo Echeverry con la familia Montaner, siempre se ha visto muy cordial y amorosa ante las cámaras, pues todos se han apoyado en sus carreras en las mejores maneras.

Para el colombiano, haberse casado con Evaluna y ahora tener una familia con ella, fue un paso más en su búsqueda de ese gran proyecto, fuera de su carrera, su familia.

¿Qué pasó entre Camilo y Mau Montaner?

Ahora que el artista hace parte oficialmente del clan de los Montaner, muchos pensarán que su relación tanto con los padres de Evaluna como con sus hermanos es muy buena, sin embargo, no siempre ha sido así.

Recientemente, se conoció un video en el que Mau Montaner, decidió hablar abiertamente del momento en el que más bajo se sintió teniendo a Camilo en su vida.

El interprete de ‘Rolex’ y otros éxitos junto con su hermano, decidió confesar abiertamente que justo cuando la carrera del intérprete de ‘Vida de rico’ estaba en lo más alto, él tenía sentimientos encontrados hacia el colombiano.

Mau Montaner sorprendió con una confesión pública sobre Camilo en la que dejó claros su sentimientos hacia él. ¿Qué pasó? Fotografía por: Instagram

De acuerdo con la descripción del perfil, en este podcast “creemos en la importancia de vivir con propósito. Y el nuestro es ayudarte a encontrar y vivir tu por qué”.

En un nuevo episodio del podcast, el venezolano decidió invitar a Camilo para hablar de las colaboraciones, la vida y la carrera que cada uno se ha acompañado y que hoy por hoy los tiene en la cima del reconocimiento.

Durante la conversación, sobresalió un tema que pocos se imaginaron pero que, de acuerdo con lo dicho por el hermano de Evaluna, ya la habían tenido antes.

“En mi corazón empezaron a pasar cosas que gracias a Dios hoy yo puedo hablar pero que por mucho tiempo no. Por mucho tiempo me estaba comiendo por dentro”, empezó diciendo.

Después confesó “fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular y yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti. Porque yo veía que tu crecías y crecías y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo todo esto contigo, se quedaba atrás”.

En su conversación, Mauricio Montaner reveló que llegó a pensar que con tanto éxito, Camilo ya no tendría necesidad de acercarse a él “porque ya tu habías pasado a otro nivel, sino que aparte, estar tan cerquita me hizo a mi leña. Me hizo decir que yo pensaba que tú habías sido malagradecido conmigo, buscando justificar que tú eras el malo de la película”.

Luego dejó claro que para ese momento, por su cabeza pasan mil cosas “en realidad, me tuve que haber alegrado de lo que estabas viviendo, porque además, tu estabas enfocado en impactar la vida de la gente entonces, yo pienso que pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y en eso que tú estabas construyendo”, señaló.

De acuerdo con el texto que acompañó el video, antes de hablarlo en este podcast, tanto Camilo como Mauricio ya lo habían hablado y aclarado, pero quiso hacerlo en su proyecto porque “fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo”.