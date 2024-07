Campanita confesó que tuvo relaciones con una mujer: “Se aprovechó de mí”

Campanita es uno de los presentadores más queridos del programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día. Su popularidad ha crecido considerablemente desde que fue eliminado de “El Desafío XX”. Fue precisamente en este reality donde demostró a toda Colombia su talento para la presentación, lo que llevó a que, tras su salida, se integrara rápidamente a la familia del programa.

También puedes leer: Adria Marina recibió un hermoso regalo de cumpleaños: ¿cuántos cumplió?

Aunque poco a poco ha ido revelando aspectos de su vida personal, Campanita ha sido muy reservado sobre ciertos temas. Sin embargo, en una reciente entrevista, habló de algunas experiencias del pasado. A pesar de haber aclarado que es homosexual y hasta hace un poco tiempo tuvo un noviazgo con un hombre de nacionalidad rusa, reveló que en un viaje tuvo una relación sexual con una chica.

Campanita se acostó con una mujer y esto pasó

Durante una conversación en el podcast Nvisto, le preguntaron a Campanita si alguna vez se había acostado con una mujer. Esta pregunta sorprendió al exparticipante de El Desafío XX, quien comentó que nunca antes habían sido tan directos con él sobre su sexualidad. Posteriormente, confesó que sí había tenido una experiencia con una chica durante un viaje a Egipto y reveló cómo surgió esta experiencia.

Esto también te puede interesar: Ella es la hermosa hija de ‘Doña Catalina’ en Betty, la fea: es igualita a la mamá

“Nunca nadie me había preguntado esto en una entrevista. Qué fuerte. Sí, estuve con una chica en Egipto, divina, me encanta, es preciosa y se llama Alessia. Desde que llegué a Egipto, salíamos a todas las discotecas juntos. Ella es espectacular, increíble. Me encanta”, aseguró Campanita durante su entrevista.

Entre tantas fiestas en las que estuvieron, tanto él como Alessia, se sintieron atraidos por el mismo hombre, por lo que tomaron la decisión de vivir una experiencia los tres. “Ese día que salimos vimos al hombre espectacular, nos encantó y fuimos a hacer cositas divinas (...) Fue por compartir al hombre, entonces ella aprovechó y se aprovechó de mí. Yo nunca había contado esto”.