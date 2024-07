Campanita da de qué hablar en su vuelta a Día a día y hace fuerte reclamo

Campanita ha sido, sin duda alguna, uno de los exparticipantes de El Desafío que más popularidad ha logrado tras salir del programa, gracias a su carisma, personalidad y su auténtica forma de ser. Estas cualidades le permitieron ganarse el cariño de los televidentes, quienes inicialmente lamentaron su eliminación del reality, pero ahora celebran su llegada al programa matutino Día a Día.

Sin embargo, tras haber sido anunciado como presentador, el bailarín se ausentó del programa por varios días, lo que incrementó los rumores sobre su futuro y lo que había sucedido. Incluso surgieron algunas versiones que señalaban que supuestamente había sido despedido. Por esta razón, su vuelta al programa matutino del Canal Caracol fue una sorpresa para muchos televidentes.

Campanita volvió a Día a día e hizo fuerte reclamo

El vallecaucano regresó al set de Día a Día y lo primero que hizo fue desmentir muchas de las versiones que indicaban que supuestamente había sido despedido del programa. Campanita, fiel a su estilo, no se guardó nada y comentó lo que había pasado en los últimos días, resaltando que no tiene intención de dejar Día a Día; por el contrario, espera poder acompañar a los televidentes durante muchos años más.

“¡Vea esta niña! Yo le quiero contar de que ya volví otra vez a mi casa, para las personitas que estaban diciendo que ‘Sí, que Campanita no es profesional, que por eso lo sacaron, qué hacía acá como presentador, que Caracol, que una cosa’. Mi amor, esta es mi casa, y ya aquí estoy, y ya aquí me envejezco mi amor”, aseguró Campanita.

Posteriormente, el ahora presentador del programa envió un mensaje a quienes lo criticaron y lo cuestionaron por su ausencia en el programa. “Un besito para todos ustedes y ya no me tiren más hate, yo no sé de dónde sacan ustedes tantos malos comentarios, yo estoy feliz y les mando toda mi felicidad a ustedes y que Dios mes los bendiga”.