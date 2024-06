¿Campanita fue despedido de Día a día? Esto fue lo que pasó y por qué no ha vuelto

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, ganó una enorme popularidad tras su participación en El Desafío XX. Durante la competencia, destacó por su arrolladora personalidad y carisma, ganándose el cariño de los televidentes y de sus compañeros. Tras su eliminación, recibió una oferta laboral que no pudo rechazar: convertirse en presentador del programa matutino Día a día.

El vallecaucano demostró sus cualidades como presentador durante su paso por El Desafío, donde, en su faceta como “Campanita Serna”, presentaba noticias de la competencia y entrevistaba a sus compañeros. Incluso, en algún momento, tuvo la oportunidad de compartir cámara junto a Andrea Serna. Tras su salida, se especuló mucho sobre su futuro, y él manifestó que aceptaría la propuesta de unirse a Día a día.

¿Lo despidieron? Esto pasó con Campanita en Día a día

Inicialmente, el bailarín llegó a Día a día con la misión de aportar la alegría que lo caracteriza y realizar algunos retos de baile con los televidentes, quienes podrían participar por premios. Campanita debutó en la televisión colombiana el 18 de junio; sin embargo, algo que ha llamado la atención de los televidentes es que no ha vuelto a aparecer en el programa. Esto, como era de esperar, generó muchas especulaciones sobre lo que había sucedido con él.

Sin embargo, fue el mismo Campanita quien desmintió los rumores de un supuesto despido o renuncia de Día a día. El vallecaucano aclaró por qué no ha vuelto a aparecer en el programa y las razones que lo han llevado a estar lejos de la pantalla chica.

“Están preguntando que qué pasó conmigo en Día a Día, yo no dejé de trabajar en Día a Día, obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto. Amores me vine para México por una actividad social del baile, pero yo termino acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá”, aseguró Campanita en una publicación en sus redes sociales.