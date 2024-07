Campanita encara a Gaspar en ‘Día a Día’ por como hablaba de él en el ‘Desafío XX’

El Desafío XX es un concurso en el que se ponen a prueba las habilidades físicas y mentales de una diversidad de participantes. El programa, que se transmite cada noche a través de Caracol Televisión, ya cuenta con una diversidad de fanáticos atentos a lo que sucede.

Beta y Omega, son los equipos que quedan en el concurso. En cada uno de ellos hay una cantidad específica de jugadores que deben convivir en las casas asignadas para cada grupo. Esto quiere decir, que tampoco faltan los dramas en cada emisión.

Todas las semanas se elimina un concursante y la última en salir fue la excapitana de Omega, Gaspar. Tras su participación en la competencia estuvo en Día a Día hablando de su experiencia y se encontró con su excompañero de equipo, Campanita.

Gaspar fue la más reciente eliminada de El Desafío. Fotografía por: Redes sociales

Allí, los dos tuvieron una conversación en la que el nuevo presentador del matutino le preguntaba a Gaspar sobre comentarios que había hecho sobre él. ¿Cómo fue la confrontación? Acá te contamos.

Gaspar y Campanita se confrontan en ‘Día a Día’

Tal como sucede con cada participante eliminado del Desafío, Gaspar, oriunda de La Dorada, Caldas, visitó el programa Día a Día para compartir sus vivencias en la competencia y revelar detalles sobre su vida personal.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Campanita, excompañero de Gaspar en el equipo Omega, la confrontó en vivo por presuntamente haber hablado mal de él a sus espaldas.

Vestido como un pirata, con sombrero y garfio al estilo, el bailarín llegó al programa con un objetivo claro: buscar explicaciones a su excompañera.

Sin rodeos, ella le recordó que cada vez que él expresaba tristeza, “no rendía en las pruebas”. Ante esto, Campanita refutó sus palabras, cuestionando si alguna vez habían perdido una competencia por su estado de ánimo.

Gaspar, si bien admitió que “pudo rendir más”, negó que su rendimiento se viera afectado por la tristeza que tuviera en aquel momento.

En medio de un tenso encuentro en Día a Día, el bailarín no solo reprochó a su excompañera lo anterior, sino que también la cuestionó por sus comentarios sobre sus sueños en el Desafío.

El caleño recordó que la reciente eliminada había dicho que él “no soñaba con estar en el Desafío”, a diferencia de ella y otros participantes que sí lucharon por llegar allí. Ante esto, Gaspar reveló que, en una ocasión, el hombre afirmó que se inscribió en el reality “porque su mamá se lo pidió”, e incluso, él estaba fuera del país materializando otros proyectos.

Tras las acusaciones de su excompañera, Franck Stiward, nombre real de Campanita, tomó la palabra para aclarar el papel de su madre en su inscripción al reality.

“Todo eso es mentira. Ganábamos en los Boxes. Y lo otro lo entendió mal y me funó. No debías decir eso, era un sueño que yo quería y por eso había hecho ‘casting’ dos veces. Y el tema de mi mamá, era porque estaba muy lejos y que me llegara la noticia era difícil, pero ella lo que hizo fue avisarme, la decisión fue mía”, aclaró él.

A pesar del enfrentamiento, ambos deportistas dejaron en claro al final que no guardan rencor y demostraron llevarse bien fuera de la competencia.