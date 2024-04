Campanita no se guardó nada en El Desafío: confrontó a un participante por “machista”

En el último capítulo de El Desafío se llevó a cabo una de las pruebas más duras, el desafío de sentencia y hambre, en el que los cuatro equipos se enfrentaron mano a mano por tener el privilegio de poder tener comidas en sus casas. Los concursantes lo dejaron todo en la prueba y finalmente fue Omega el que se alzó con la victoria.

Tras la final de la prueba, muchos de los ojos se pusieron sobre el equipo Gamma, debido a las duras circunstancias y roces que están teniendo entre los concursantes. Varias de las participantes no pudieron contener el llanto por la frustración y culparon a los hombres del grupo por no haber dejado todo en el desafío.

Campanita se va de frente en contra de un participante por “Machista”

Tras la victoria de Omega, el encargado de entregar los chalecos de sentencia fue Campanita, quien es uno de los más queridos por todos los concursantes, por esta razón su visita a la casa de Gamma, tuvo un enorme impacto y las mujeres no pudieron contener el llanto.

En su llegada a la casa, todas las concursantes lo recibieron con muchos abrazos y no pudieron contener el llanto debido a la rivalidad que se forjó entre hombres y mujeres en Gamma. Muchas de ellas le comentaron que necesitaban de ese aliento y fue en ese momento cuando Campanita, no dudó en entregarle el chaleco a Alexander, quien ha generado enorme controversia por sus comentarios en contra de sus compañeras.

“En Omega hemos estado conversando y nos hemos dado cuenta de que le faltas el respeto a las chicas, creo que eres muy machista y guache, no solamente yo, sino que todos. Este chaleco es por eso y si es para quedarte, es para que demuestres que puedes cambiar tu forma de ser con las chicas”, aseguró.

Sin embargo, no todo terminó ahí, pues Campanita mencionó que le dolió mucho haber llegado a la casa Gamma y encontrar a todas las mujeres llorando. “Me rompe que las chicas me lloren porque sienten una energía muy pesada”. Incluso el integrante de Omega invitó a los otros hombres del grupo que en caso de algún hombre le falte el respeto a una de las concursantes “métanse, ustedes tienen mamás y hermanas”.