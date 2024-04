Campanita sorprendió a todos en El Desafío XX: “En Cali, trabajé en construcción”

El último capítulo de El Desafío dio de qué hablar en las redes sociales debido a la expulsión de la participante Beba y la eliminación de Alexander tras perder la prueba de desafío a muerte. Sin embargo, otro momento que llamó la atención de los televidentes fue una conversación que sostuvo Campanita con sus compañeros antes de las pruebas.

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, se ha convertido en uno de los participantes favoritos de los televidentes gracias a su personalidad y carisma. Su forma de ser también le ha permitido ganar el cariño de otros concursantes, incluso de otros equipos.

Una faceta que muchos no sabían de Campanita

En el último capítulo, previo al desafío a muerte, varios de los participantes de Omega se estaban vistiendo y en ese momento alguien le preguntó a Campanita si alguna vez había estado tan sucio como estaban entonces. Esto se debía a que el equipo no contaba con servicio de agua, por lo que aún tenían barro de pruebas anteriores.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos de sus compañeros fue su respuesta: “Solamente estuve así de sucio cuando trabajaba en construcción (...) obvio, yo les dije que he trabajado de todo, en Cali trabajé en construcción”.

Posteriormente, ante la incredulidad de sus compañeros, Campanita siguió revelando algunos de los trabajos que había tenido en Cali cuando era mucho más joven. “Construcción, modelo webcam, atención al cliente, mesero, de limpieza, de todo, yo he trabajado de todo. Con 21 años lo he dado todo. Revolvía cemento y después dije: ‘esto no es pa mí’ trabajé tres o cuatro semanas así”.

Esto desató algunas risas entre sus los integrantes de Omega que mencionaron que, de esta forma, Campanita podía invitar a salir a otros hombres.

“Uno les está hablando serio, uno les está compartiendo la vida de uno y se ponen a cogerlo de recocha a uno. Yo salía mis fines de semana con platica, bien sabrosito (...) Me los compraba con una salchipapa de 2.500″, aseguró.