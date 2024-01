Cantante chilena critica a Juanes por incómoda situación: “Lo admiraba, me mató”

Karen Paola y Juanes supuestamente se conocieron en la Teletón 2004 que se celebró en Santiago de Chile. En una entrevista en el marco de un reality que se emite en su país, la artista se devolvió en el tiempo para hablar de una experiencia que presuntamente vivió con Juanes.

La cantante reveló que el primer encuentro con el antioqueño se dio en los camerinos. Posteriormente, según ella, un integrante del staff del colombiano se le acercó para proponerle que saliera a cenar con el cantautor.

A Karen Paola no le gustó el ofrecimiento: “No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas […] Lo que sí sé que le dije fue: ‘Yo estoy pololeando, me parece horrible’. Me sentí muy mal, lo admiraba como artista, pero me mató”.

El recuerdo de aquel episodio no lo olvida. Karen Paola se desahogó en la entrevista en el programa La cabaña: “Me acuerdo como salirme de mí y decirle: ¡Yo no soy una puta!. Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”.

El momento que se saludaron en la Teletón 2004 quedó empañado por la supuesta invitación posterior que le envió Juanes. “Me tocan el hombro y me dicen: ‘Juanes quedó encantado contigo, le gustaría que después de acá se fueran a cenar y después ustedes verán’”, reiteró.

Karen Paola: ¿quién es la artista chilena?

Su verdadero nombre es Karen Liecelotte Bejarano Flores, pero en Chile la conocen como Karen Paola. Es cantante de música urbana, actriz y presentadora de televisión. De acuerdo con varios medios de comunicación, alcanzó la fama por su participación en el programa Mekano de Mega, concretamente en 2003.

Aquí les presentamos uno de sus lanzamientos musicales recientes:

