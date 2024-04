Carla Giraldo reveló que fue duramente maltratada por un exnovio: “me tocó huir”

Carla Giraldo ha sido tema de conversación en los últimos meses, al debutar como presentadora en ‘La casa de los famosos’. La actriz, que inició su exitosa carrera en ‘Me llaman Lolita’ a los 14 años, se ha robado las miradas de los televidentes, no solo por su cambio físico, sino por el ‘picante’ que le coloca al programa en su papel como compañera de Cristina Hurtado.

Sin embargo, más allá de la producción de RCN, en los últimos días el nombre de Carla ha sido tendencia en redes sociales debido a una entrevista que dio a la revista Bocas, en la que confesó que sufrió de violencia de género en una relación previa a la que tuvo con la empresaria Natalia Arroyave.

Carla Giraldo sobre la relación con su exnovio maltratador: “fue muy fea”

Según su narración, el noviazgo fue con un hombre llamado Eduardo, quien por ese entonces “tenía 20 años”. Para la actriz de producciones como ‘Loquito por ti’ y ‘La ruta blanca’ esta relación fue “dura, tensa, fea”.

No obstante, confesó que durante mucho tiempo ella alcanzó a sentirse culpable de lo ocurrido, pues el hombre, luego de golpearla, aseguraba dicha violencia no era responsabilidad de él, sino de ella como víctima.

“A veces cuando dicen que se denuncie al agresor, desconocen lo que uno vive. No es tan fácil. Las mujeres que hemos sufrido en algún momento ese tipo de agresiones terminamos diciendo que la culpa es nuestra porque hemos sido afectadas psicológicamente. Uno necesita mucho acompañamiento durante años para salir de un mundo en el que está atrapado”, indicó Giraldo.

Asimismo, relató que, aunque no recuerda bien la forma en la que se dio fin a esa relación, hoy agradece a la vida, y a sí misma, por haber terminado pues, insistió, fue la peor de su vida.

“A mí siempre me ha tocado huir de los problemas así, porque como me gusta afrontar tanto los retos, tiendo a quedarme. Pero uno a veces no tiene por qué hacerlo. Me tocó huir y fue la mejor huida de mi vida”, añadió.

¿Natalia Arroyave fue un ‘ángel’ para Carla Giraldo?

Por último, explicó que Natalia Arroyave fue una gran ayuda para superar este problema pues, contrario a lo que hacía Eduardo, ella sí la trataba bien y le mostró un estilo de vida muy tranquilo y familiar que Carla nunca había tenido la oportunidad de experimentar.

“Apareció Natalia y me trató bien y fue muy respetuosa y amorosa, con una familia divina, una familia que yo no estaba acostumbrada a ver porque yo venía de una familia muy disfuncional. Me enamoré y me di una oportunidad de vida con ella. Estuvimos durante dos años y medio”, dijo.

Actualmente, Carla Giraldo está casada con Mauricio Fonnegra, un Dj de electrónica con quien tiene dos hijos: Adrián, quien nació en 2014 , y Damián. quien llegó al mundo un año después de su hermano (2015).