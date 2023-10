Carla Giraldo hizo fuertes revelaciones sobre ‘MasterChef’: “Sentía morir”

Carla Giraldo empezó en el mundo del entretenimiento muy joven y su amor por las cámaras y los guiones hizo que se quedara por largo tiempo en varias producciones.

Su forma de ser y la manera de decir las cosas, han sido detalles que la han identificado como una de las mujeres más francas del entretenimiento.

¿Qué ha pasado con Carla Giraldo?

Luego de hacer parte del programa ‘MasterChef’ en el año 2021, la actriz volvió a poner los focos sobre su vida profesional y privada, por lo que aún algunos seguidores y usuarios de las redes la siguen relacionando con el programa y con varias polémicas que tuvo en él.

Teniendo en cuenta, que ha sido una de las celebridades que más polémica ha generado en su paso por el reality de cocina más importante del país, la actriz decidió sincerarse sobre ello.

Fue en el podcast ‘Serez Studio’ de Manuela Escobar, en el que la también empresaria, abrió su corazón y contó varias verdades sobre su paso por las cocinas de RCN.

Aunque Carla Giraldo fue la ganadora de una de las temporadas de MasterChef, la actriz contó que participación no fue sencilla. Fotografía por: Instagram

Las constantes críticas que recibió Giraldo, sí le llegaron a afectar profundamente y así lo dijo. La colombiana confesó que le parecía increíble que cada que se terminaba un capítulo, su nombre se volvía tendencia en redes sociales y no por cosas muy positivas.

“Yo sentí que el mundo se me acababa”, empezó diciendo. Aunque sí dijo que ella solamente estaba compitiendo y disfrutando el juego, los televidentes sí llegaron a tomarse muchas cosas en serio.

“A pesar de que estaba dándolo todo en una competencia, nunca nadie lo vio, y es la primera vez que lo hablo. Por dentro me sentía morir y yo decía ‘pero si yo soy buena persona, no soy mala’”.

Igualmente, agregó: “Todos los días era tendencia porque era ‘una mala persona’, pero no lo soy, solamente estaba jugando y les decía a todos que los iba a sacar (de la competencia) porque yo iba a cocinar mejor. Al final nunca los sacaba yo, sino ellos mismos cocinando, porque yo no era la que juzgaba los platos”.

En la conversación, Carla Giraldo, fue enfática en decir que este episodio le dio muy duro y que a veces no sabía cómo comportarse o qué hacer para sentirse bien con ella misma.

“Me morí por dentro, estuve triste, aburrida con mi vida, con mi cuerpo, me engordé, pesé 90 kilos [...] Fue volver a renacer, uno renace muchas veces y uno cambia, tal vez no vuelve a cometer los mismos errores, en ese programa aprendí a no juzgar”, aseguró.