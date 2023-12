Carla Giraldo: ¿quién es su misterioso novio y por qué no están casados?

Carla Giraldo es una de las mujeres más comentadas de la farándula nacional, recordada por muchos como la protagonista de ‘Me Llaman Lolita’, su personalidad provocadora y evidente belleza son algunos de sus más grandes atributos. Hace dos ediciones, volvió a la televisión de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, temporada que ganó gracias a su destreza, especialmente en todo lo relacionado con repostería.

Ahora se acaba de confirmar que la actriz seguirá trabajando con el Canal RCN, esta vez como presentadora de uno de los realities más esperados del próximo año, se trata de ‘La Casa de los Famosos’, rol en el que se va a desenvolver de la mano de Cristina Hurtado. En este programa 22 celebridades colombianas se debatirán semana a semana en una casa encerradas.

Pero más allá de lo profesional, un detalle que llama la atención de Carla Giraldo para muchos también su vida personal es un tema de conversación. Si bien ella ha sido muy criticada por su comportamiento y opiniones, la verdad es que es una persona muy familiar y tiene a sus seres queridos muy presentes. Pero la pregunta es: ¿quién es su pareja?

La llamativa historia de amor de Carla Giraldo

La nacida en Medellín lleva diez años de relación romántica con el productor musical y DJ, Mauricio ‘Mao’ Fonnegra, de este vínculo nacieron sus únicos dos hijos, Adrián y Damián. Lo que sorprende a muchos es que nunca se hayan casado, en una entrevista para 15 minutos explicó: “No estamos casados. En algún momento me lo insinuó, le respondí que no sentía la necesidad ya que teníamos nuestros hijos, una familia y una relación muy estable”.

Al hablar del amor que sienten, Giraldo ha mencionado que se enamoró de Mauricio desde el primer momento en que se conocieron, sin embargo, al principio él solo la veía como una amiga. En ese entonces ella estaba viviendo en Venezuela, pero se dio a la misión de ganarse su corazón.

“Yo venía a visitarlo [a Colombia], para mí éramos novios, para él, estaba saliendo con alguien; pero yo me lo cuadré desde el primer día [risas]. No tuvimos mucho tiempo de nada pues quedé embarazada a los ocho meses de estar saliendo y desde entonces nos fuimos a vivir juntos”, confesó la protagonista de esta historia.