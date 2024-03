Carla Giraldo reaccionó a ‘pelea’ con Cristina Hurtado, mensaje generó polémica

Los televidentes de ‘La casa de los famosos’ han comentado que la relación entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado parece estar rota, pues las continuas interrupciones entre una y otra y los comentarios cortantes, han hecho que se aviven más los rumores.

De hecho, en redes, los seguidores han destacado varias ocasiones en las que Cristina ha realizado gestos o ha tenido posturas corporales que reflejarían que la relación no está muy bien.

En el último en vivo que tuvieron, ambas se hicieron tendencia luego de que Carla reaccionara a los comentarios y videos de esa situación.

¿Qué pasó con Carla Giraldo?

La noche de nominaciones del 6 de marzo La casa de los famosos estuvo cargada de tensión, no solo para los participantes que se enfrentaban a la placa, sino también para las presentadoras, Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Un incómodo momento entre ellas al final del programa generó dudas y especulaciones entre los televidentes, quienes no han soltado ese momento, y por el contrario le dieron más trascendencia de lo que se esperaba.

Según quedó se detalló, la actriz le preguntó a su colega: “Cristina, ¿Cómo viste esta placa? Creció más: Isa Sierra, Diana, Sebastián, Martha”, a lo que ella respondió: “Sorpresas”.

“Sorpresas nos da la vida todas las noches. Recuerden que mañana tenemos ¿qué…?”, preguntó la artista, a lo que Hurtado dijo: “¿Qué tenemos?”.

“Usted sabe la tarea”, señaló Cristina, permitiendo que Carla agregara: “¡Beneficios! Acuérdense, mañana es noche de beneficios”.

Ante ello, los rumores sobre su discordia tomaron fuerza llevando a que más de uno afirmara que los problemas entre ambas eran reales.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carla Giraldo decidió tomar cartas en el tema y reaccionar en una de sus cuentas oficiales, soltando una particular pulla.

“¡Sorpresa! ¿Hicieron la tarea?”, escribió, haciendo referencia a la conversación con Cristina Hurtado.

Con ello, los televidentes y seguidores de Carla avivaron aún más sus suposiciones de que en realidad no se llevan muy bien y que noche tras noche, solo trabajan por la marca, más no porque realmente se hayan entendido con Hurtado.

“No es por crear cizaña pero Carla no se deja de nadie”; “Amo que Carla sea así, tan frentera”; “Jajaj hasta ellas tienen un mal ambiente y eso que están fuera de la casa”; “Carla y sus pullas siempre, no puede quedarse quieta”; “Esto solo me confirma que en realidad no se llevan nada bien”, fueron algunos comentarios.