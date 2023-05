Carlos Calero se confiesa sobre los procedimientos estéticos

Carlos Calero tiene una carrera de casi treinta años y en ese tiempo se ha logrado posicionar como uno de los presentadores más reconocidos de la televisión y más queridos por la audiencia. Por este mismo motivo es que muchos se preguntan algunas curiosidades de su vida personal.

También te puede interesar: Karol G estará en la película de ‘Barbie’ con Margot Robbie

Aquí encuentras más contenidos como este

Respecto a esto, ha surgido la duda de cuáles son las cirugías, procedimientos o estéticos a los que se ha sometido para mantenerse esbelto o lucir joven y vigoroso. Pero a pesar de lo que muchos puedan pensar, el barranquillero confirmó que no ha recurrido a algún profesional para verse así.

Resulta que el presentador de televisión recientemente fue invitado al programa de la mañana de Tropicana Estéreo, allí, por supuesto, le hicieron preguntas de toda clase, de hecho, le dieron la oportunidad a los oyentes para que lo invadieras con sus dudas, entonces hubo un momento en el que tocaron el tema de las operaciones estéticas o plásticas.

Carlos Calero habla de la cirugía que se hizo

Muchos creyeron que Carlos Calero evadiría las preguntas, pero la verdad es que sí contestó, solo que de una manera inesperada:

“¿Qué cirugías me he practicado? Una artroscopia en la rodilla izquierda hace como ocho años, porque me estaba molestando un problema de cartílagos. Es una cirugía que le hacen para arreglarle los cartílagos ¿Sabe qué son los cartílagos?”.

La pregunta se la hizo su compañero de ‘Día a Día’, ‘Jhovanoty’ y el tema del cartílago funcionó para que dejaran de lado lo de las cirugías, el comunicador continuó: “El amortiguador, pues ese amortiguador estaba fallando y el médico entró a la rodilla, lo arregló y listo”.

Además: Día a Día: Así fue la emotiva despedida de Carlos Calero del programa

Pero el locutor ‘Jota’ Flórez se encargó de seguir insistiendo y retomó la pregunta de las modificaciones, pero no obtuvo mucho de Calero, “No, estético, no. Gracias a Dios, todavía, no… Ni implantes de nada… Ni ‘lipos’ [liposucciones], ni nada de esas cosas”.

Para evitar algún momento incómodo o de tensión, Flórez agregó que entonces la belleza del presentador “es natural”, pero aún así muchos quedaron con dudas al respecto.