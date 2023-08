El barranquillero es hijo de la época en que la televisión congregaba a las familias. En su niñez, la caja pequeña se impuso sobre jugar en la calle con los amigos del barrio. Fruto de su pacto casi de sangre con los programas de entretenimiento de entonces, empezó a moldear un proyecto de vida, el mismo que hoy lo tiene en Yo me llamo.

¿Qué es el éxito para Carlos Calero?

Debes mantenerte igual a como si no lo estuvieras. El éxito es efímero, mientras que la humildad no.

Un regalo que te haya dado el oficio.

Haber conocido a Fernando González Pacheco, trabajé con él en sus tres últimos años de vida. Fue un aprendizaje maravilloso y tuvimos una gran amistad.

¿Qué te deslumbra?

Un buen detalle, como el que tuvo mi esposa Paulina el pasado fin de semana.

Un consejo para tus hijos.

Les pido que sean transparentes y que trabajen por ser felices.

Algo que te trasnoche.

Le temo a la soledad, aunque la disfruto, pero no me gustaría vivir sin alguien al lado.

Carlos Calero habla sobre Yo me llamo

Lo disfruto como televidente, me siento en casa a verlo, me río de lo que sucede, en esta primera parte hay muchas cosas que Melina y yo nos perdemos porque suceden en el escenario. El programa tiene una magia increíble, me encuentro con imitadores de artistas que soñé ver.