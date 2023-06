Carlos Vives explicó el ‘me gusta’ en la foto de Piqué y Clara Chía, ¿se molestó?

La vida de Shakira y Gerard Piqué en los tabloides no solo los ha involucrado a ellos dos y a la separación que han decidido llevar, también, una diversidad de personas a su alrededor se han visto involucrados de una u otra forma.

Una de estas personas fue el cantante colombiano Carlos Vives, quien, desde hace años, es un gran amigo de la barranquillera he incluso, se han dedicado varias publicaciones demostrando el aprecio que se tienen el uno al otro.

El ingreso de Carlos Vives a la polémica comenzó cuando un cibernauta descubrió que le había dado un ‘me gusta’ a la más reciente foto de la expareja de Shakira y a su nueva novia, Clara Chía. Esto desató una gran cantidad de comentarios e incluso, lo tildaron de “traicionero”.

¿Qué dijo Carlos Vives del ‘me gusta’ a la foto de Clara Chía y Piqué?

Recientemente, Carlos Vives fue entrevistado en el programa de televisión América Hoy. Allí habló un poco de sus proyectos profesionales y de varios aspectos curiosos que le han sucedido a lo largo de su carrera.

Fue en esa charla en la que el cantante, tras una pregunta que le hicieron, decidió responder que era lo que había pasado con el like que le dio a la foto de Gerard junto a su novia, siendo enfático en que no fue su culpa dicha reacción a la publicación.

“Se dijo que le habías puesto un like a Piqué, ¿eso es verdad?”, preguntó la presentadora Ethel Pozo. A ello, Vives contestó:

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (...)”, comenzó diciendo el cantante.

“Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y... eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, mencionó en la charla.

Con lo anterior, quedo claro que no fue el artista colombiano el que pudo esa reacción en la foto de Piqué y Chía, sino, que se debe a un error por parte del equipo que maneja sus redes sociales.