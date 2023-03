Carlos Vives habla de traumática experiencia: “me estoy muriendo”

Carlos Vives ha sido noticia en los últimos días ya que el 22 de febrero estrenó ‘El Club de los Graves’, serie de Disney+ protagonizada por él y que marca su regreso a la actuación, aquí interpreta a Amaranto Molina, un profesor de música poco convencional.

Sin embargo, recientemente el cantante llamó la atención de los internautas al narrar una historia que lo dejó bastante alterado, pasó por un suceso por el que dice que casi se muere, hasta el punto de tener que pasar por reanimación.

Vives no especificó cuándo ocurrió este traumático episodio, pero él le contó lo sucedido al tiktoker Sebastián Moreno, que le estuvo preguntando por algunas anécdotas de sus conciertos.

Carlos Vives casi muere haciendo un concierto

Entonces Carlos Vives recordó una presentación en la que “soltaron un gas lacrimógeno, y como el show comenzaba con humo no nos dimos cuenta”. Sin embargo, minutos después notó cómo se veía muy afectado, pero no se daba cuenta del motivo de su alteración: “Me sabía la garganta como a metal”.

“Marica, me pasó algo, me estoy muriendo”, sintió en ese momento. “Tal fue la ‘psicoseada’ que ‘me morí’, me sacaron, me llevaron a un lugar para reanimarme”, agregó el samario.

Luego de eso, finalmente, Vives se enteró de qué había causado este problema: “A un policía se le había soltado un gas lacrimógeno y se mezcló con el humo del concierto”. Pero eso no fue todo, ya que este drama resultó ser algo gracioso:

“Fue tanta la emoción de saber que no me había muerto que se me ocurrió treparme a una torre. Empiezo a subir por esas escaleras y llegué casi al segundo piso y me entró un calambre y no me podía mover. La gente comenzó a decir ‘por qué no se baja’”, entre risas reveló el también actor.

Sobre El Club de los Graves

Esta serie marca el regreso de Carlos Vives a la actuación, interpreta a Amaranto Molina un profesor de música con técnicas poco tradicionales que llega a enseñar a un estricto colegio con énfasis musical. Allí se tiene que encargar de los integrantes del grupo de música ‘Los Graves’, y en el recorrido juntos sanarán heridas y demostrarán todo su talento. Estrenó el 22 de febrero.