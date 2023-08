“Me hizo sufrir”: Carlos Vives reveló la razón de su separación con Margarita Rosa

En los años ochenta, Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives fueron una pareja que se robó las miradas de todos los colombianos. Los dos se conocieron en la telenovela Gallito Ramírez, en la que ambos eran protagonistas.

Los actores decidieron llevar su amor fuera de las pantallas y se casaron, convirtiéndose en la pareja más admirada del país. Sin embargo, el matrimonio duró tan solo dos años y las razones se han ido revelando con el pasar del tiempo.

33 años pasaron después de su ruptura y ahora, Carlos dio algunas declaraciones relacionadas con lo que llevó a su fin la unión que tenía con la también conocida como la ‘Niña Mencha’.

Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives estuvieron casados de 1988 a 1990. Fotografía por: Archivo Particular

¿Por qué se separaron Margarita Rosa y Carlos Vives?

Hace pocos días, el cantante habló de su matrimonio con la caleña y entregó varios detalles que pocos conocían de lo que fue su relación, la cual, comenzó en agosto de 1988 y terminó en 1990.

En una entrevista con Yordy Rosado, el artista indicó que ha sufrido de desamor en varias ocasiones de su vida. Estas situaciones trajeron días difíciles, pero, logró superar cada uno de los procesos.

Sin tapujos, Vives también contó qué fue lo que pasó entre él y Margarita al final de su relación: “No quiero sonar pretencioso, pero… no mentira, si tuve mis desamores, [...] Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”.

A pesar de lo anterior, Carlos y Margarita hoy en día tienen una gran amistad y por ello, el cantante no dudó en hablar bien de la actriz, aunque la relación amorosa no hubiera resultado como ambos esperaban.

“Sí, es que es una mujer maravillosa Margarita, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer. Así es la vida… a veces ganamos, a veces perdemos”, indicó Vives.

En la actualidad, cada uno lleva su vida de manera diferente. Carlos conoció a Claudia Elena y formó una gran familia. En cuanto a Margarita, se radicó hace algún tiempo en Miami con su pareja Will van der Vlugt, director y fotógrafo neerlandés.