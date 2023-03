¿Carmen Villalobos está embarazada? Las fotos que generan dudas en redes

Frederik Oldenburg, el actual novio de la colombiana Carmen Villalobos, ha demostrado a través de sus redes sociales lo feliz que se encuentra con la relación. Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro.

Frederik es un comunicador social de 38 años y ha sido el presentador del reality Exatlón USA, en las últimas tres temporadas. Además, fue futbolista profesional en la segunda división de Uruguay.

¿Qué pasó con matrimonio de Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos anunció su separación con Sebastián Caicedo el año pasado después de 14 años de relación, siendo una de las noticias más relevantes en el mundo de la farándula nacional.

Desde entonces se ha rumorado que los dos se han estado dando oportunidades para conocer otras personas, por lo que cada uno ya se encuentra en una relación.

Frederik ha demostrado que todo lo que fue el matrimonio de Villalobos con Sebastián Caicedo está en el pasado y que lo que más le importa es hacer muy feliz a la actriz.

A través de sus historias de Instagram, el deportista ha mostrado que está loco de amor por Villalobos y que no piensa perderla.

Recientemente, en redes sociales se ha empezado a especular de un posible embarazo de la actriz e incluso del tiempo que llevaría en ese estado.

El rumor empezó a raíz de unas fotos que publicó a su perfil de Instagram junto con su pareja, en la que le dedicó un pedazo de la canción Un Beso del grupo Aventura.

Allí, la pareja está posando frente a una restaurante italiano y mientras se dan un beso hacen diferentes poses. Además de lo tierno que resultó el momento, los seguidores se fijaron en su ropa y en la posición en la que estaban ubicadas las manos.

Al ver las imágenes, sí da la impresión de que él estaría abrazando su vientre.

En otra publicación de su cuenta de Instagram, la actriz compartió otras fotos en las que está caminando por un bosque con el deportista.

Allí ella se ve usando un buzo un poco ancho y una falda que reflejaría un poco su estómago algo hinchado, sin embargo, las dudas sobre el tema aún continúan.

Sin embargo, ni la actriz ni el hombre han hablado del tema, de hecho, ambos continúan publicando videos y fotografías de su tiempo juntos sin hacer referencias a un posible embarazo.

No obstante, para algunos seguidores estas imágenes parecen un poco claras sobre lo que está pasando en este momento en la vida personal de Villalobos: “Yo no sé pero en las fotos pareciera que tuviera un poquito de barriguita, no?”; “Ay no sé qué hacer con la duda de si está o no embarazada, es que se ve tan feliz que pareciera que sí”; “Si está embarazada o no es su problema pero lo importante es que esté feliz con ese hombre”; “Yo en algunas fotos o videos la veo con barriguita y más ancha, en otros no me pasa lo mismo, sigo dudando”, fueron algunos de los mensajes.