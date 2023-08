Carmen Villalobos mostró su aumento de peso con poderoso mensaje: “qué felicidad”

Carmen Villalobos es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La barranquillera hizo parte de grandes producciones como Dora, la celadora, Sin senos no hay paraíso, El Señor de los Cielos, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

Actualmente, es la presentadora del programa de Telemundo Top Chef VIP, por lo que ha logrado ganar más reconocimiento y, por lo tanto, se han acumulado más fanáticos en sus redes sociales que diariamente se preguntan por su carrera profesional y su vida personal.

Ahora, Carmen ha dejado a sus seguidores que tiene reflexionando a más de uno. Se basa en aquello que es común escuchar en el mundo de las celebridades: la imagen es fundamental. Esto, casi siempre se asocia a la delgadez, cutis perfecto y la musculatura tonificada.

Muchas personas han especulado que Carmen Villalobos está embarazada. Fotografía por: Instagram

¿Carmen Villalobos está embarazada?

Muchos han especulado que, debido al aumento de peso de la actriz, se encuentra embarazada de su pareja, el venezolano Frederik Oldenburg. Sin embargo, es una suposición que Villalobos nunca ha confirmado y que, por el contrario, busca su felicidad sin pensar en cómo se ve su cuerpo.

Después de haber pasado un verano de ensueño en Europa al lado de su novio, la colombiana ha afirmado que se encuentra lista para retomar sus actividades, sobre todo, aquellas relacionadas con el ejercicio, pues, subió algunas libras en el viaje.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, comenzó diciendo Carmen.

“Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, fue una de las reflexiones que les dejó a sus seguidores de Instagram.

Más tarde, la presentadora subió una historia a la red social en la que se le ve lo agotada que está después del entrenamiento. Sin embargo, varios de los síntomas también fueron asociados a un posible embarazo y no solamente al hecho de que la actriz había estado lejos de la rutina por un largo tiempo.

El viaje de ensueño que vivieron Carmen y su novio

Recientemente, los novios estuvieron un tiempo fuera de casa y salieron a unas vacaciones de ensueño por Europa.

Según mostraron a través de sus redes sociales, la pareja culminó la travesía en Italia, en donde celebraron los 40 años de la actriz.

Con este viaje, escribieron un nuevo capítulo en su historia que los regresa a Miami mucho más enamorados. Con vistas increíbles, ambos presentadores de televisión coleccionaron recuerdos que compartieron con sus seguidores en Instagram.

Villalobos publicó en sus redes varias fotografías del final de su viaje en Siena, Italia. En varias se le puede ver con Oldenburg y en otras, se aprecian los paisajes que pudieron visitar juntos.