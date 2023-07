Carmen Villalobos pasó tenebroso momento mientras manejaba: “el susto de mi vida”

Desde su separación con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Ahora, está en una relación con el presentador de Hoy Día, Frederik Oldenburg.

Te puede interesar: Rauw Alejandro destapó hace cuánto terminó con Rosalía: ¿Habló de las razones?

Si quieres conocer más contenidos como este, da clic aquí.

A través de las redes sociales, ambos han presumido lo que sienten el uno por el otro. Además, celebran cada proyecto profesional y se acompañan constantemente, aunque él trabaje en Estados Unidos y ella en Colombia.

¿Qué pasó con el matrimonio de Carmen Villalobos?

Sin embargo, esta vez su relación no es el centro de atención, sino una miedosa experiencia que vivió y que narró a todos sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la actriz señaló que se vio asustada por un momento y todo por cuenta del clima y sus sorpresivos cambios radicales.

En su narración, la presentadora le contó a sus fans que todo sucedió mientras estaba manejando, pues de un momento a otro el clima cambio de manera radical.

“Les cuento que, acabo de pasar uno de los sustos más grandes, venía conduciendo y se safó la tormenta de la vida, de esas que no deja ver nada, toca reducir velocidad y poner estacionarias, qué susto tan fuerte”, señaló.

Con su rostro mostrándose un poco asustado y aún teniendo mucho cuidado para manejar, la actriz decidió frenar y parar un poco para no seguir manejando a ciegas, pues no sabía ni siquiera por dónde iba y si podría estrellarse con alguien.

Frente a ello, Villalobos también señaló que esta había sido la primera vez que le pasaba algo así, por lo que no sabía cómo actuar o qué hacer, pues no quería entorpecer la manejada de quienes venían atrás de ella.

“Por Dios que susto tan fuerte. Creo que de todo el tiempo que he vivido por acá esto no me había tocado y mucho menos manejando”, destacó.

El viaje de ensueño que vivieron Carmen y su novio

Recientemente, los novios estuvieron un tiempo fuera de casa y salieron a unas vacaciones de ensueño por Europa. Acá te mostramos cómo culminaron su descanso.

Según mostraron a través de sus redes sociales, la pareja culminó la travesía en Italia, en donde celebraron los 40 años de la actriz.

Con este viaje, escribieron un nuevo capítulo en su historia que los regresa a Miami mucho más enamorados. Con vistas increíbles, ambos presentadores de televisión coleccionaron recuerdos que compartieron con sus seguidores en Instagram.

Villalobos publicó en sus redes varias fotografías del final de su viaje en Siena, Italia. En varias se le puede ver con Oldenburg y en otras, se aprecian los paisajes que pudieron visitar juntos.