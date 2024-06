Carmen Villalobos y participante de ‘Top Chef VIP’ en acalorada pelea: “Lo siento”

Carmen Villalobos es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La barranquillera hizo parte de grandes producciones como Dora, la celadora, Sin senos no hay paraíso, El Señor de los Cielos, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

Actualmente, es la presentadora del programa de Telemundo Top Chef VIP, por lo que ha logrado ganar más reconocimiento y, por lo tanto, se han acumulado más fanáticos en sus redes sociales que diariamente se preguntan por su carrera profesional y su vida personal.

Recientemente, mientras se encontraba en las grabaciones de dicho programa, tuvo una discusión con unas de las participantes que dejó sorprendidos a todos los que vieron dicho capítulo. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas del país.

Pelea de Carmen Villalobos y Rosie Rivera en ‘Top Chef VIP’

Telemundo está emocionando a los amantes de la cocina con una nueva temporada de su exitoso reality show Top Chef VIP. En esta edición, la reconocida actriz toma las riendas como presentadora, guiando a las celebridades participantes en sus desafiantes aventuras culinarias.

Un reciente episodio estuvo cargado de tensión cuando Carmen y la participante Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, tuvieron un choque debido a un platillo que esta última estaba preparando.

La empresaria estadounidense se encontró en un terreno desconocido al enfrentarse a las arepas, un alimento emblemático de la gastronomía colombiana y venezolana. La participante expresó su desconcierto al preparar este plato, confesando que no estaba familiarizada con su elaboración.

Las imágenes mostraron a la empresaria luchando para dar forma a las arepas, mientras expresaba su frustración por la dificultad del proceso. Además, no ocultó su desagrado por el sabor del plato, afirmando que no era de su paladar.

En ese momento fue cuando la conversación entre Rivera y Villalobos se tornó un poco tensa. Esta, se desenvolvió así:

Carmen: ¿Qué clase de arepas estás preparando?

Rosie: No son arepas.

Carmen: ¿Son qué?

Rosie: No sé. Carmen casi nunca me habla, pero como me ve, ahora sí decide a hablarme. Sé me hace súper interesante eso.

Carmen: ¿Rosie estas desmotivada?

Rosie: Pues si quieres decir eso, sí. Nunca he comido eso.

Carmen: Pero si aquí las pudiste probar.

Rosie: No me gustaron, sorry [lo siento]. Te voy a matar, pero no me gustaron.

Carmen: No a mí no. La verdad es que yo no me tomo nada personal, Rosie. Si te dijera que no me gustan para nada los tacos y no tengo ni idea que son ¿te sentirías mal?

Rosie: No.

Carmen: Por eso, yo tampoco.