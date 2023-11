Carmen Villlalobos se vuelve viral con su fabuloso y nuevo look

Carmen Villalobos es destacada por ser una de las actrices colombianas con mayor proyección internacional, especialmente gracias por su trabajo para la cadena estadounidense Telemundo, no por nada es una con la mayor cantidad de seguidores en Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores.

En los últimos años la hemos visto aventurarse a cambiar en repetidas ocasiones el color y el estilo de su pelo, la hemos visto con su melena larga y ondulada, para luego pasar a un long bob más moderno, siendo seducida por tonos como el rubio, el castaño o incluso el famoso cobrizo.

Pero ahora Carmen Villalobos es noticia porque una vez más se atrevió a arriesgarse, pues dejó atrás los colores más claros para su cabellera y decidió regresar a lo que ella llamó volver a sus raíces, es decir, un estilo completamente oscuro.

¿Cómo quedó Carmen Villalobos?

En su perfil de Instagram, la actriz compartió un reel en el que muestra cómo fue todo el cambió, empezó por compartir cuáles eran las referencias que tenía para el cambio de look, incluso recurrió a la inteligencia artificial para ver cómo le quedaría el nuevo tono, luego mostró el tinte específico que utilizo y todo el proceso por el que tuvo que pasar para obtener el resultado que tanto esperaba, un espectacular castaño oscuro.

En el post que ya tiene más de 70 mil likes incluyó esta descripción: “¡Empecé por mí a llenar de color este fin de año! Les comparto este paso a paso con mucho amor para motivarlas a empezar por ustedes. Con este color (que amo) regreso a mis inicios, a mi esencia”.

El tierno mensaje de la actriz

En el mismo texto, Villalobos continúa diciendo: “Mis mujeres bellas, ustedes también merecen celebrarse, darse amor, color y cuidado”. Pero más adelante apareció en sus historias para expresar las siguientes palabras:

“Ando por acá con este nuevo color de pelo que me tiene feliz, matada, encantada, qué bueno que a ustedes también les gustó, como les dije en el reel que les puse ayer, hace rato tenía ganas de oscurecérmelo nuevamente, así que nada, estoy muy contenta, de todo mi gusto. O sea, este es el color con el que creo ustedes me conocieron hace muchos años cuando arranqué en la actuación, solo que ajá, por mi trabajo he pasado por muchos looks, cosa que amo, que me encanta, porque me gusta ser camaleónica, no me gusta estar igual siempre para los personajes. Pero bueno, aquí estamos regresando a los inicios, a la esencia”.