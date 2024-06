Carmenza Gómez fue víctima de un millonario robo solo por dar click a un enlace

En esta época, cualquier persona podría ser víctima de un robo de la manera menos esperada debido a que los delincuentes siguen encontrando varias opciones para poder salirse con la suya y esto fue lo que le sucedió a la reconocida actriz colombiana, Carmenza Gómez, que perdió varios millones tras haber sido víctima de un fraude, perdió varios millones de pesos. La artista advirtió a sus seguidores para que no les pase lo mismo.

La actriz, que es recordada por su participación en grandes producciones como Francisco el matemático, Pobre Pablo, La costeña y el cachacho, Hasta que la plata nos separe, Mujeres asesinas, Leandro Díaz, entre muchos otros, utilizó sus redes sociales para dar a conocer cómo fue blanco de los criminales a través de un método que cada vez es mucho más frecuente y en el que ya han caído varias personas.

Carmenza Gómez: “Hay una nueva modalidad de fraude y yo caí”

A través de un video que compartió en sus rede sociales, la actriz, Carmenza Gómez, entregó detalles de los angustiantes momentos que vivió en los últimos días debido a que fue víctima de un fraude y que llevó a que le robaran varios millones de una tarjeta de crédito. De acuerdo con la mujer, esto se dio por un constante mensaje que llegaba a su teléfono.

“Hoy publico esto en el muro de la felicidad y de las lamentaciones. Primero para desahogarme, y segundo como advertencia para evitarles este trago amargo a posibles víctimas”, comentó la mujer que compartió algunas fotografías de lo que sucedió.

Al parecer, la actriz recibió varios mensajes en el que le indicaban que el pago de su cuenta de Netflix, una plataforma streaming, no había sido registrado, por lo que procedió a ingresar al link que le compartieron; sin embargo, lo que nunca se imaginó era que esto era un tipo de fraude en el que los delincuentes tuvieron acceso a mucha de su información personal.

“La sensación de sentirse como en un atraco a mano armada, de impotencia y de estupidez es tremenda; siempre hay una nueva modalidad de fraude y yo caí en esta, abrí el link que me mandaron durante días para que renovara mi suscripción de Netflix y actualizara mi tarjeta de crédito y me robaron más de cinco millones”, afirmó.

Los delincuentes realizaron unas transacciones de su cuenta personal “cuando me llamaron del banco para ver si yo autorizaba una transacción por ese valor, yo quedé (sorprendida) y por supuesto dije que no, pero el daño ya estaba hecho”.

La actriz comentó que por ahora tiene su tarjeta bloqueada y realizará las denuncias pertinentes. “Esperar a que me reembolsen la plata y como uno no sabe ni sabrá quién o quiénes son los hijueputas responsables de esto, me descargo mandándoles una maldición gitana”.