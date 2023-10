Carolina Acevedo a sus 44 años: Su paso por MasterChef y una gran polémica

Desde que era muy joven, Carolina Acevedo, ahora una de las favoritas para ganar MasterChef, empezó en la televisión colombiana demostrando todos su talento para actuar.

Carolina Acevedo fue la primera Lolita del país. Y no porque haya participado en la producción que contó con Marcelo Cezanne y Carla Giraldo; es por su protagónico en De pies a cabeza, que enamoró a varias generaciones en los noventa.

Carolina Acevedo: la sombra de su vida privada que se conoció públicamente

Desde que era niña Acevedo escaló muy rápido a la fama y aunque, hace un tiempo no pace parte un proyecto, su participación en MasterChef la ha llevado de nuevo al foco de los medios y de las redes.

Su paso por el reality de cocina, ha hecho que varios televidentes la amen y otros la critique, pues ha demostrado ser una de las más competitivas y conocedoras de la cocina internacional y de alta gastronomía.

Aunque ahora mismo es tendencia bien sea por sus comentarios, sus platos o su manera de ser, hubo un capítulo en su vida que la puso en el ojo del huracán.

Fue hace un tiempo, en que Carolina Acevedo dio una vieja entrevista a Diva Rebeca, el personaje interpretado por Omar Vásquez y allí habló de uno de los momentos más tenace de su vida privada.

En esa entrevista, Avecedo contó cómo se enteró que su exesposo, Salomón Korn, lavaba activos. Luego de siete años de relación, la actriz decidió separarse del empresario.

“Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Él tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si él me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, tal vez lo hubiera pensado, pero nunca fue así”, dijo Carolina.

Korn es el padre el único hijo que tiene la actriz y cuando se conoció en su momento la noticia, algunos usuarios de redes, cuestionaron si realmente ella no conocía nada sobre esta situación.

Sin embargo, la justicia nunca la vinculó a ella en negocios turbios ni nada semejante, por lo que siguió con su carrera y decidió alejarse de ello.

Sobre la delicada situación de Acevedo y Korn, la famosa dijo tiempo atrás: “Fue muy duro porque al principio la noticia era yo y se referían al tema como ‘el exesposo de Carolina Acevedo’. Fue difícil por Matías, porque es el papá de mi hijo y la gente me culpaba a mí. Me decían traqueta, lavadora y muchas cosas horribles cuando yo no tenía ni idea”.

Agregó que “lo mejor de todo es que yo renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre cuando había un niño de por medio. Fue muy duro. Ese día, estaba en una función de teatro y cuando yo me paré en el escenario sentí que la gente hablaba de mí. Me sentía culpable por algo que ni siquiera conocía”.