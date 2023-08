Carolina Acevedo de ‘MasterChef’ recibió críticas por su actitud: “Qué arrogante”

La presión en la cocina de MasterChef va siendo cada vez más grande y sin duda, cada uno de los participantes se ha ido comprometiendo más con los retos y el anhelo de ser la próxima celebridad ganadora.

A pesar de que todos digan que son colegas de cocina, no es un secreto que la competencia es latente y todos han dejado en la mesa sus mejores platos para no ser eliminados.

MasterChef y la polémica actitud de Carolina Acevedo

En cada reto, la presión por hacer una buena receta va creciendo y los participantes han aumentado su atención y su talento para presentar sus mejores preparaciones en el atril.

Una de las más destacadas ha sido la actriz Carolina Acevedo, quien ha demostrado que su pasión y conocimiento en la cocina era incluso más grande de lo que ella pensaba.

En MasterChef, Carolina Acevedo despertó la furia de los televidentes luego de casi quedar eliminada ¿Qué pasó? Fotografía por: Cortesía RCN

En cada uno de los capítulos se le ha visto dispuesta a arriesgarse y proponer nuevos sabores en la cocina con el fin de sorprender no solo a sus compañeros, sino a los jurados.

Sin embargo, en el último reto de eliminación, sus ideas y la receta que a su gusto era la ganadora, no le favoreció y por el contrario, se llevó críticas de los chefs Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Combinando un puré de coliflor con chocolate blanco, chips de remolacha y queso parmesano, su preparación fue una fusión de sabores que no gustó mucho.

“Bueno, quien sabe si el chocolate blanco y el coliflor andan bien. Solo te voy a decir esto, lo peor de plato es la mantequilla avellanada”, destacó de Zubiría luego de probar el plato.

Luego, cuando fue el turno del chef Christopher Carpentier, hizo una cara de desdén y aunque destacó que la proteína estaba bien hecha, el puré no le gustó nada.

“La proteína está muy bien pero me pasa que cuando lo veo lo encuentro muy feo”. Estas palabras hicieron que la actriz soltara las lágrimas y asegurara que le hacía falta el tercer chef, Jorge Rausch para que entendiera su cocina.

A pesar de que pensó que había hecho un plato que la llevaría al balcón, para sorpresa de muchos participantes y de la misma Acevedo, quedó entre las dos últimas opciones para ser eliminada del programa, pero un error la salvó.

¿Quién fue el reciente eliminado de MasterChef?

En el más reciente capítulo, un nuevo famoso quedó eliminado luego de que tuvieran que presentar en el atril un reto libre.

No obstante, para Francisca Estévez no estuvo fácil pues aseguró que se sentía insegura frente a sus otros compañeros, ya que no había tenido oportunidad de cocinar más, por lo que su claridad sobre la receta no estaba fija.

Luego de presentar un cerdo casi crudo e intentar salvar la receta, Carolina Acevedo le ganó en sabores y aunque ella también había cometido errores, la proteína cruda fue la razón por la que Kika salió de MasterChef.