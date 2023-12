Carolina Acevedo, estalló en redes, se quejó de famosa aerolínea: “Irresponsables”

Carolina Acevedo es noticia este 1 de diciembre, luego de que se uniera a la cantidad de quejas que por estos días la aerolínea Avianca, está teniendo debido al mal servicio.

Te puede interesar: En esto se gastará Laura Londoño, la millonada que se ganó en ‘MasterChef España’

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En redes sociales ha quedado evidente, la cantidad de usuarios que han tenido problemas de itinerario por culpa de las cancelaciones y los cambios de última hora que ha realizado la compañía, sin previo aviso ni soluciones alternas.

Ahora, la actriz ganadora de ‘MasterChef Colombia’ decidió hacer su queja pública, mostrándose muy molesta por lo ocurrido.

¿Qué pasó con Carolina Acevedo?

La actriz decidió mostrar su inconformismo respecto a los servicios ofrecidos por la aerolínea Avianca, luego de que un suceso inesperado le cambiara toda su agenda de viaje.

Hace unos días la actriz se mostró muy emocionada, al revelar que había decido darse unas buenas vacaciones al lado de su adorado novio, Lucas Jaramillo.

Lo que ninguno de los dos esperaba, era que la compañía les opacara esta felicidad con malas noticias.

Hace unos días, la actriz Carolina Acevedo confirmó su noviazgo con Lucas Jaramillo Vélez, ganador de ‘La Isla de los famosos 2005′. Fotografía por: Instagram

El deseo de continuar con sus viajes y aventuras se vio detenido recientemente, después de que Acevedo, presentara inconvenientes con uno de sus vuelos en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

Resulta que Avianca, decidió cancelarle su pase abordar sin previo aviso, lo que llevó a que la actriz se despachara en redes, pues los calificó como irresponsables al no haberle notificado antes el motivo.

“Está terrible esto, Avianca. Son demasiados inconscientes e irresponsables, ¿Cancelar vuelos y no responder? Terrible”, fueron las palabras de la exparticipante de ‘MasterChef’.

Además, la queja iba acompañada de una imagen en la que quedaron evidenciadas las largas filas en la terminal aérea.

Además de esta queja, también se conoció otra reciente de Natalia Durán, quien le ‘cantó’ la tabla a los funcionarios de esta compañía, luego de que presentara inconvenientes con las políticas para menores que viajan solos en un vuelo.

“Avianca como todas las páginas, reconoce que es un menor y se hace el loco, el de la vista gorda, no le importa que la gente gaste su plata. Yo llamo para preguntar como se ejecuta la prevención para niños y me dicen que lo mande, que eso pasa, pero que ellos no se hacen responsables”.

Por el momento, no se ha conocido una respuesta muy puntual de Avianca, sobre la cantidad de problemas que han tenido con el manejo de sus vuelos y el personal disponible para cada viaje.