Carolina Acevedo frenó a presentador de RCN en vivo: “Cállese, hombre”

Hace unos días, Carolina Acevedo fue la responsable de elevar los paladares de los tres jurados y así lograr ganarse MasterChef Celebrity, el programa de cocina -hasta el momento- más importante del país.

Además de ser ahora, una máster en cocina, Acevedo es una de las actrices más queridas de Colombia. nacida en Ibagué, inició su carrera en 1993 en la serie de televisión De pies a cabeza y ha participado en telenovelas como Pobre Pablo, Francisco el matemático, Nuevo rico, nuevo pobre, entre otras.

¿Qué pasó con la actriz Carolina Acevedo?

Como ganadora el reality, a la artista la han invitado a programas y entrevistas en las que ha hablado de cómo se sintió en la cocina y de lo que aprendió.

Sin embargo, este miércoles en el matutino ‘Buen día Colombia’, uno de los presentadores se vio frenado por la mujer, cuando decidió hablar de su vida personal.

Aunque sea una figura pública, para Carolina Acevedo su vida privada es muy sagrada, más aún, después de que estuvo en medio de la polémica de su exesposo Salomón Korn.

Sin embargo, durante la entrevista, Mauricio Vélez se dio la libertad de hablar sobre lo que ha conocido de la actriz y lo mucho que la conoce.

El presentador empezó diciendo que de hecho, su relación y amistad se forjó desde hace tiempo y que antes de su actual pareja, Lucas Jaramillo, también le conoció más parejas que no iban muy con su estilo y forma de ser.

“Sin duda alguna, yo que te conozco de corazón y hemos compartido tantas cosas juntos, creo que de todas las veces que te has enamorado, esta es la más sensata. Es que hace 10 años atrás te enamorabas de un bobo comiendo chicle”, dijo Vélez.

Ante ello, la actriz le contestó de manera muy espontánea diciéndole: “¡Ole, cállese hombre! ¡'Mauro’! Las intimidades de la familia”.

No obstante, el presentador continuó hablando de la actriz afirmando que ahora la sentía más madura para el amor y que la veía más feliz y enamorada.

Sobre el tema, Acevedo confesó “estoy feliz, tranquila, contenta y estable emocionalmente. Estoy tragada, enamorada y creo que estoy en el mejor momento de mi vida”.

Durante su conversación con el matutino contó un poco acerca de cómo empezó su relación con Lucas Jaramillo.

“Lo conocí hace muchos años en la oficina de mi mánager un día y nos volvimos a encontrar el año pasado porque yo trabajaba con una fundación y ahí necesitaban a un diseñador biónico y le escribí. A las dos semanas me dijo, ‘me muero por verte’, y le dije, ‘yo también’, y me monté en un avión y me fui a verlo”.