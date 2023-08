¡Carolina Acevedo fue novia de un príncipe árabe! ¿Por qué terminaron?

Carolina Acevedo es una de las actrices colombianas más reconocidas de Colombia. La nacida en Ibagué ha tenido papeles protagónicos en telenovelas como Pobre Pablo, Nuevo rico, nuevo pobre y La nocturna.

En 2023, se convirtió en una de las concursantes más populares de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, sobre todo, porque ha sido la protagonista de varias polémicas y discusiones que se han presentado en el programa.

Por lo anterior, se habla mucho de la actriz en las redes sociales y varios se preguntan por lo que ha sido su pasado. Si eres uno de los que busca datos curiosos sobre ella, acá te contamos la historia que tuvo con el hermano de un rey árabe.

Carolina Acevedo es una de las actrices más polémicas de 'MasterChef'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Carolina Acevedo y su amorío con familiar del rey de Arabia Saudita

En una entrevista llevada a cabo en el año 2000, Carolina Acevedo contó en el programa Yo, José Gabriel que había tenido una historia amorosa con quien pudo ser uno de los hombres con más dinero del momento pues era el hermano del rey de Arabia Saudita.

La historia comienza con la tolimense llegando a Cambridge con el fin de aprender un poco de inglés y con el tiempo, conoció a Karim, un hombre que resultó ser de la familia real de aquel país de Medio Oriente.

“Llegué a Inglaterra y como a los dos meses conocí a Karim”, comenzó relatando la historia Carolina. Después continuó: “Me fui de vacaciones a Egipto, obviamente regresé a Inglaterra con la goma árabe y lo conocí a él”.

“¿Cuál era la relación de él con el rey de Arabia Saudita?”, preguntó José Gabriel, a lo que la actriz contestó sin tapujos: “El hermano del rey de Arabia Saudita”.

En la entrevista, Acevedo contó cómo se enteró que la persona con la que tenía un amorío era miembro de una familia real. Allí, confesó que nunca se había imaginado que así fuera porque a Karim “no se le notaba”.

“Yo no tenía ni idea. Llevábamos como cuatro meses y él tenía en el apartamento una foto de un señor y un día estaba con él y le dije ‘¿Karim y ese quién es?’ y me dijo ‘No, mi hermano’. ‘¿Quién es tu hermano?’, [preguntó Carolina] y me contó toda la historia. No se le notaba”, relató la actriz.

Finalmente, la ibaguereña confesó que, aunque el hombre la trataba como una princesa, tenían algunos choques culturales que no permitieron que todo continuara. Además, ella tenía que volver a Colombia y él a Arabia.

“Él se devolvió, se fue a su país. Yo me vine para Colombia y ya, se acabó. Él su vida y yo la mía”, dijo la participante de MasterChef Calebrity.