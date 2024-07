Carolina Acevedo revela que sufrió por su participación en MasterChef: “Me afectó”

Carolina Acevedo, reconocida actriz colombiana, sorprendió a todos al participar en una de las temporadas de MasterChef Celebrity. A pesar de su talento en la actuación, la artista demostró tener una habilidad innata para la cocina, cautivando con sus creativas y deliciosas preparaciones.

Su paso por el reality culinario fue todo un éxito, posicionándola como una de las favoritas y llevándola a alzar el trofeo como campeona.

A pesar de lo anterior, Acevedo confesó que su paso por el programa le dejó algunos inconvenientes entre los televidentes y que varios comentarios la llegaron a afectar.

Carolina Acevedo en 'MasterChef Celebrity 2023'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Carolina Acevedo en ‘MasterChef Celebrity 2023′

En una reciente entrevista con KienyKe, Carolina, la actriz coronada en MasterChef 2023, compartió su experiencia negativa tras su triunfo. A pesar de haber recibido el premio de 200 millones de pesos, Acevedo fue blanco de una ola de críticas y ataques en redes sociales.

Lee también: Alejandro Estrada y Dominica Duque esparcen su amor de vacaciones en Medellín

“Con MasterChef me gané un montón de problemas, me gané millones de haters y a diferencia de lo que muchos piensan, no me gané la lotería”, dijo la ibaguereña, quien también confesó que atravesó una situación muy dura que la dejó emocionalmente afectada por mucho tiempo.

“En realidad, ese fue un programa duro, fue un programa que a mí me sacó, fue demasiado intenso y de verdad, después de que se terminó, yo quedé muy deprimida”, añadió.

Puedes leer: Él es el exnovio de Cony Camelo: es hermano de un actor de ‘Betty, la fea’

A pesar de haber vivido momentos muy complicados, la actriz, conocida por sus papeles en series como Nuevo rico, nuevo pobre, logró superar esta difícil situación. Sin embargo, reconoció que no esperaba las fuertes críticas de los televidentes durante las grabaciones.

@kienyke La actriz Carolina Acevedo, explicó las razones por las que MasterChef se convirtió en toda una pesadilla para ella. ¿Qué dijo? ♬ sonido original - kienyke

“Yo no pensé que tuviera haters y así uno diga que no le importa lo que piense la gente, a uno si le importa y a uno si le afecta y a mí me afectó mucho. Ya lo superé, ya estoy super bien y ya, pero creo que lo único que he ganado en la vida se llama MasterChef”, finalizó Carolina.